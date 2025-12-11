我是廣告 請繼續往下閱讀

台北上海雙城論壇原訂9月25日登場，但經過多次延期後，傳出台北市長蔣萬安12月27、28日將赴上海出席雙城論壇。對此，陸委會今（11）日證實收到北市府申請的日期是12月27、28日，並提醒事項為「聚焦市政交流」、行程變動要事先告知，最後當然是不可以未經中央政府同意下簽署協議。陸委會今日例行記者會上，媒體關切台北上海雙城論壇是否為12月27、28日，陸委會副主委兼發言人梁文傑回應表示，「我們收到的申請案確實就是這兩天」，至於時間為什麼抓在這裡或是壓縮成兩天，台北市政府有市政上的考慮，這個跟台北市議會的會期。陸委會希望所謂雙城論壇就是聚焦於市政交流市政議題，那如果如果申請原來申請的這個行程要改變的話，如果臨時要改變的話，還是要事先告訴陸委會。最後當然是會列出兩岸條例相關規定，像是不可以未經中央政府同意下簽署協議，這點北市府也非常清楚，不用多作說明。至於是否有受到政治氛圍影響？梁文傑說，沒有人規定雙城論壇要開幾天，蔣萬安如果想要的話，「也可以像馬英九前總統去個十幾天」，其實沒有人規定，相信蔣萬安沒有這樣做，因為市長工作每天都非常繁忙，還要考慮選民期待、市政壓力，應該不是考慮政治氛圍，「3天或2天或是幾天，這是蔣市長自己的決定，沒有什麼特別評論」，還是提醒雙城論壇目的，在於台北、上海市政交流以此為主。