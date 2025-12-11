中央氣象署預報員黃恩鴻指出，明（12）天東北季風稍增強，北台灣、東半部轉為濕涼，北台灣明天白天高溫會比今（11）天再下降約2～3度，預估約21～22度；低溫約18度左右。週六（12/13）晚上開始變天，大陸冷氣團南下，平地低溫普遍約12～14度，空曠地區甚至有機會下探10度以下低溫。想賞雪週末可能也有機會，黃恩鴻指出降溫搭配水氣，週六深夜到週日（12/14）上午中部以北海拔3500公尺以上高山可能會有降雪機會。
明起北、東轉濕涼 北台灣高溫再跌2、3度
黃恩鴻預報員指出，今日天氣還算穩定、舒適，不過明天起迎風面水氣明顯增多，環境將轉為偏濕涼型態。迎風面的北台灣、東半部容易出現局部短暫雨。溫度方面，北台灣白天高溫比今天再下降約2～3度，預估約21～22度；低溫約18度左右，加上陰雨、風勢影響，體感會偏涼偏冷。
入冬後的第一波大陸冷氣週六南下
中央氣象署表示，週六晚起大陸冷氣團南下，會是「先濕冷、再乾涼冷」的天氣狀態，前段水氣尚多時，北台灣、東半部偏濕冷；後段水氣減少後，各地轉為乾冷，白天見到陽光，但早晚明顯偏冷。冷氣團的影響將從週六持續到下週一（12/15），最冷落在週日深夜到週一清晨，屆時若配合輻射冷卻，體感會特別明顯。中部以北及宜花平地低溫普遍約12～14度，空曠地區甚至有機會逼近10度。
週末追雪的時間點：週六晚到週日早上
冷氣團來襲又有水氣，不少民眾關心「有沒有機會追雪」。對此，氣象署說明，高山降雪必須同時滿足「低溫」與「足夠水氣」兩個條件。依目前模擬結果來看，最佳時間落在週六晚間到週日早上，以中部以北、海拔約3500公尺以上高山」機會較高。
假日中南部日夜溫差超過10度
週末如果要出遊，務必要留意保暖！週日會是入冬第一波有感的降溫，好消息是，呈現乾冷的狀態，週末全台天氣狀況相對穩定，下雨機會較低，但中南部需要留意日夜溫差大，早晚會出現超過10度的溫差。
資料來源：中央氣象署
