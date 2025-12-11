我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡12月11日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第114099期）

🟡威力彩玩法一次看！開獎時間、得獎規則曝光

▲威力彩是台灣獎金最高的彩券遊戲，開獎時會先從第一區抽出6個號碼，再從第二區開出1個號碼，合計7個數字即為當期中獎號碼，每期頭獎保底高達2億元。（圖／記者陳雅雲攝）

威力彩第114099期今（11）日開獎，本期威力彩頭獎獎金2.2億元，晚間8點30分透過直播將開出獎號，今彩539、3星彩、4星彩以及威力彩獎號都會陸續揭曉。《NOWNEWS今日新聞》本文將即時更新12月11日（周四）威力彩、今彩539最新開獎號碼，快來看看今晚億元幸運兒是不是你！威力彩是台灣獎金最高的彩券遊戲，每期頭獎保底高達2億元。玩法分為兩區選號：第一區從01至38中選出6個號碼，第二區則從01至08中選出1個號碼，即完成一注投注，每注售價100元。開獎時間固定在每週一、週四晚上8點半，投注截止至當晚8點整。開獎時會先從第一區抽出6個號碼，再從第二區開出1個號碼，合計7個數字即為當期中獎號碼。若想抱回億元頭獎，必須精準命中兩區號碼；若僅對中第一區6碼、第二區未中，則可獲「貳獎」，雖然獎金依舊豐厚，但與頭獎相比有著好幾倍差距，淪為「悲情幸運兒」。因此，威力彩最常見的包牌方式，就是會將第二區01至08通通買下，配上一組心儀的號碼。