民眾黨主席黃國昌日前遭踢爆，找記者及狗仔隊跟監特定政治人物，當時《中央社》記者謝幸恩被點名是招募狗仔隊的關鍵人物。台北地檢署11日下午指揮調查局傳喚謝幸恩、凱恩國際林姓員工2人到案釐清案情，經過數個小時的訊問後，在晚間10點多諭知謝、林2人請回。民進黨立委王義川2024年間遭人跟監，被拍到開車違規並公開照片後，認為跟拍者行徑使人心生畏懼因而提告，桃園地檢署查出，4名涉及跟拍者都是任職於凱斯國際的媒體記者，為了拍攝新聞畫面採取跟拍手段，但過程中並沒有提出「惡害通知」等理由，將4名狗仔不起訴處分。民進黨立委王義川質疑民眾黨主席黃國昌養「狗仔」集團偷拍他交通違規，提告黃國昌、謝女、凱思國際負責人李麗娟，以及王先前提告的凱思員工林男、方男、陳男及李女共7人涉犯妨害祕密、個資法、國安法、社會秩序維護法。相關案情牽連，全案目前正由台北地檢署國安專組檢察官偵辦，並已多次約談相關涉案人員到調查局製作筆錄。今指揮調查局約談謝女及凱思公司林姓員工，查證釐清王義川告發及中央社告訴內容。