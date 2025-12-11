我是廣告 請繼續往下閱讀

▲養豬場共有飼養 215頭，稽查人員當場發現2桶廚餘及2桶動物性廢渣。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府聯合稽查小組於11月26日針對列管再利用檢核養豬戶進行主動稽查時，查獲長治鄉一處林姓養豬場違規以廚餘餵飼豬隻。現場共有 215頭豬隻，稽查人員發現2桶廚餘及2桶動物性廢渣。縣府今（11）日公布裁處結果，業者因違反《動物傳染病防治條例》遭重罰60萬元，另違反《飼料管理法》再處20萬元，合計裁罰80萬元。動物防疫所指出，稽查當日立即對全場豬隻開立禁止移動管制書，並採集豬隻及廚餘樣本送驗；初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認未發生疫情。同時也要求業者立即完成廚餘與動物性廢渣去化，並全面執行畜舍及周邊道路清消作業，加強生物安全措施，確保本縣養豬產業安全。屏東縣非洲豬瘟災害應變中心再次呼籲，非洲豬瘟疫情仍具威脅性，全國禁止以廚餘餵飼豬隻，縣府將持續維持高強度稽查，對違規者絕不寬貸，請業者切勿心存僥倖，共同守護養豬產業。