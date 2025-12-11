我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗上月發表「台灣有事」言論後，中日關係高度緊張，中國上月以治安問題為由，提醒公民避免前往日本，時隔近一月，中國外交部再次發文，改以「日本後續恐有更大地震」為由，呼籲民眾避免赴日。不少日本網友一片叫好，中國網友嘲諷說：「去柬埔寨比日本安全一萬倍」。中國外交部上月14日發布公告，指出日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多宗在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，提醒中國公民避免前往日本。時隔近一個月，中國外交部再次發布公告，改以日本本州部附近海域連續發生多起地震，多地已觀測到海嘯，超10萬人接獲避難指示，「日本相關部門公告稱，後續或有更大地震」，外交部和中國駐日本使領館提醒中國公民近期避免前往日本。對此，日本網友紛紛叫好：「幹得好！中國！繼續加油！」、「我從沒想過有一天我會感激地震」、「日本可是地震大國，忘了嗎？若將此視為風險，那全年都該避免前往才對」、「等等，中國沒有地震嗎！？」、「流感肆虐，物價飛漲，黃沙漫天飛舞，還瀰漫著納豆的味道，我覺得最好還是別來日本」、「這件事務必持續進行！甚麼理由都可以，請務必回收所有物品，連便便也無須留存」。中國網友也在《中國新聞網》的相關微博貼文下留言，雖也有人表態支持政府舉動，「支持國家」、「支持國家保護中國公民的舉措」、「已經提醒了哈！振振更健康，就怕有傻子去墊屍」、「本來是提醒大家別去，我們可能會有一戰，現去很危險，誰知上天知道後也對日本極其憤怒，安排先地震來懲罰一下他們」。不過，不少中國網友都留言反酸：「找補，直接大方說又咋了」、「笑話太多」、「拐彎抹角的不大氣」、拐彎抹角的不大氣」、「騙別人可以，別把自己也騙了就行」、「日本很安全。地震在當天的6小時內就解除了，地震只是發生在沿海的小部分地區，不是遊客去的熱門城市。也就是說遊客去的熱門城市並沒有地震。」還有人提到柬埔寨對中國的消息，嘲諷說：「一起去柬埔寨玩」、「去柬埔寨比日本安全一萬倍」、「都去俄羅斯和柬埔寨」。