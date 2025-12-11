我是廣告 請繼續往下閱讀

睽違一個月因中華隊賽程停賽，P.LEAGUE+聯盟於今（11）日重燃戰火，桃園璞園領航猿在主場桃園巨蛋迎戰老對手臺北富邦勇士，重現2024-25賽季冠軍賽戲碼。此役雙方激戰四節，璞園領航猿靠著「夜王」盧峻翔第四節關鍵8分領軍，最終以105：99擊敗富邦勇士，收下本季三連勝。首節璞園領航猿手感低迷，開局近五分鐘僅靠白曜誠與葛拉漢(Treveon Graham)拿下5分，反觀富邦勇士在哥倫特（Troy Gillenwater）與古德溫（Archie Goodwin）帶領下拉開至13分差。但葛拉漢穩住軍心，搭配新加盟的陳將双單節貢獻5分，將差距縮小至6分。第二節葛拉漢火力全開獨拿10分，中鋒阿提諾（William Artino）則憑藉身材優勢強攻禁區，單節貢獻8分7籃板，助隊半場反超2分。第三節璞園火力續燒，伯朗與陳將双聯手打出攻勢，加上富邦出現違反運動精神犯規，一度擴大至9分領先。雖然富邦靠著哥倫特與莫巴耶連線追近比分，李家慷單節飆進10分再度拉開差距。進入決勝節，富邦再度反撲追到僅一球權差距，關鍵時刻盧峻翔跳出來穩住局勢，單節攻下8分，最終助璞園以105：99守下勝利。主帥卡米諾斯賽後表示：「我們開局非常糟糕，前六分鐘讓對手得了21分。但從電視暫停後調整成功，下半場節奏更好，也有不同球員挺身而出，包括陳將双與丁恩迪。這是我們團隊的價值。」盧峻翔則說：「因為參加中華隊比賽，有段時間沒在母隊訓練，一開始有點生疏，但我們很快融入節奏。我還是一樣盡力創造機會、幫助隊友。」復出戰表現亮眼的葛拉漢強調：「雖然一開始慢熱，但後續找到節奏，能在回歸首戰幫助球隊贏球很開心。」