國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記為室內裝修公司，國防部回應，該公司並非只是裝修公司，營業項目包括化學原料批發等16項。不過外界仍質疑不斷，軍武粉專說，此標案耐人尋味的地方在於，竟然只有一家廠商投標，但標案要買的「RDX海掃更」是全球嚴格管控的戰略物資，標到了才是惡夢的開始。有43萬人追蹤的「世界特種部隊與軍武資料庫」說，因國內沒有 RDX 生產能力，標案採公開招標，投標者只需具備「國際貿易業」營業項目即可。國防部說明，該案11月18日及12月2日兩度開標，均只有此公司投標。經查證後，該公司擁有包括「化學原料批發業」、「機械批發業」、「電子材料批發業」在內的多項營業登記，並非僅限於「室內裝修」，因此符合招標規定並進入底價決標程序。粉專引用國防部聲明表示，為確保履約誠信，已要求廠商限期繳交「輸出許可證明」，若未能如期提供，將依約解除契約。此外，交貨階段將落實查驗產品來源與原廠文件，確保品質及產地無虞。粉專指出，這些要求雖符合法規，但也凸顯承接此類標案所需面對的國際法令與物流挑戰。粉專依照原說法整理出可能的程序。首先，公司登記相對容易，只要在營業項目中勾選「國際貿易業」與「化學原料批發業」，便能形式上取得投標資格，「在法律形式上，和雷神或洛馬一樣可投標」。其次，由於兩次開標均只有一家投標，代表此案在競爭上幾乎是自動得標，其他具軍火代理經驗的大型廠商選擇不參與。「世界特種部隊與軍武資料庫」說，最具挑戰的階段來自履約與物資進口。RDX 屬戰略物資，各國出口受到高度管制，國防部雖提出採購需求，但「輸出許可」需由廠商自行向可能的來源國申請，廠商必須向外國政府證明自身背景可信，並非恐怖組織或轉手販運者。此外，由於RDX屬 Class 1 危險品，一般貨櫃船無法承運，進口必須另行租用特殊運輸船舶。粉專指出，從行政程序而言，只要營業項目勾選正確、文件齊備，即可參與軍用炸藥採購，法理上確實合規。然而，行政審查僅能確認營業項目與資格，卻無法判斷廠商是否具備足夠資金、風險承擔能力或跨國物流經驗，這形成一項結構性問題，即法律門檻與實際操作門檻之間存在明顯落差。粉專也提到兩個常見疑問：其一，為何正規軍火商未參與？對於一筆近 6 億元、涉及敏感物資的標案，大型專業廠商集體缺席，可能意味標案本身的難度與不確定性。其二，若外國政府未核發出口許可或物資受阻，供應鏈中斷的風險將由國軍承擔，而廠商僅需負擔履約保證金等相對較小的財務責任。粉專最後表示，如果這家跨界公司能順利完成輸入與交付，那將是「台灣貿易史上的奇蹟」。他強調，本案反映出制度規範與實務需求之間的差距，也使外界再次關注軍火採購的程序、風險與市場結構，後續的履約情況將成為觀察重點，也是衡量行政制度是否能因應高風險物資採購的重要指標。