我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市前市長柯文哲涉嫌京華城案中圖利，台北地方法院11日開庭進行證據提示程序，由於北院僅裁定對開庭過程進行錄影轉播，並在宣判後五日內播送，引起柯文哲不滿，怒批法院的做法做半套。挺柯精神科名醫沈政男也批，京華城案直播變錄影，司法院行政命令違背母法，單靠法官已無法公平判決。沈政男引用《法院組織法》，「審理重大公共利益或社會矚目案件，得將言詞辯論及裁判宣示錄音、錄影，以適當方式公開播送」。但司法院在施行辦法中另訂，「錄音、錄影應於裁判宣示或公告後播出，且不得逾五日」。他認為，關鍵在於行政命令「違背母法」，形成案件爭議的根源。沈政男引用《著作權法》指出，「公開播送」的定義是「基於公眾直接收聽或收視為目的，以廣播系統向公眾傳達內容」，並強調司法判例也說公開播送屬「單向、即時方式」。因此，司法院將公開播送改成「宣判後五日內公開播出」，這並非公開播送，而是「公開放映」。因柯文哲已提出抗告，未來高等法院可能「撤銷原裁定，發回北院更裁」，因為公開播送的意義就是直播。沈政男認為，直播內容不該排除最後陳述，最後陳述與言詞辯論「是一體的」，立法精神在於「就社會矚目案件，尋求公眾評價」。因此，只要不造成明顯負面影響，「就應該直播」。他指出，雖然《法院組織法》條文僅寫言詞辯論，但最後陳述是辯論的結束部分，因此不播出的理由不足，直播的目的在於協助公眾理解審判內容。沈政男表示，京華城案的核心問題在於罪名判斷，收賄罪沒有證據，不可能成立，但圖利罪、公益侵占罪、背信罪因柯文哲「一方面當市長，一方面又當黨主席」，形成「兩條平行線」，容易被視為存在因果或交錯。他認為此狀況讓法官難以單靠自身心證完成判斷，因此需要「社會大眾的評價」，而直播正是提供外界參考的重要工具。沈政男最後指出，最關鍵的是「四條罪名加起來會不會判超過十年」，因為若超過，柯文哲將不能參選總統。他認為法官在審理時必然會注意到這項後果，因此案件「不可能受到公平判決」，直播只是「幫忙公平判決的一些助力」。他說，本案勢必引發政治與社會效應，柯文哲多次提到大罷免，也是在強調此案的「公眾矚目」程度。他補充，憲法法庭的公開播送原本就是直播方式。