基隆河11月27日發生油污污染事件，影響到新北汐止、基隆兩地近2週的供水，檢警追查後於日前搜索暖暖區一間專門處理貨輪廢油、事業廢棄物的「將誠公司」，疑為污染元凶。該公司涉嫌將廢油污水儲存在油罐車，再偷排入基隆河，游姓負責人及員工等7人被帶回偵訊，包括游姓負責人在內等5人昨（11）晚遭聲請羈押禁見。檢警調查，將誠公司的油罐車確有排放廢油到源遠路102巷碇內大排，但是否就是上月水汙染元凶？還待環保單位水質化學成份比對結果出爐判定。同時也將釐清是否有員工因不熟悉操作或故意，將廢油在油與水完全分離前就排放至大排，造成污染基隆河。檢警指出，將誠是合法登記事業廢棄物處理公司，收取廢油污水後，依規定須運至桃園觀音區一家公司進行廢油回收再利用，並支付清除處理費用。不過，將誠疑為節省清除成本，將台中港貨輪收取的廢油儲存在油罐車，涉嫌偷排到源遠路102巷碇內大排水溝，再經大排流入基隆河，導致大面積污染，可能也就是流入八堵抽水站的污染源。基隆地檢署前天指揮基隆市刑警大隊科技隊、偵三隊、市警第二分局、第三警分局搜索將誠公司等多處地點，查扣油罐車等車輛、帳冊等，並帶回游姓負責人、員工、司機等7人。該7人昨晚再移送基隆地檢署複訊，並於深夜遭依涉犯偷排廢油污水嫌疑重大，依《水汙染防治法》、《廢棄物清理法》及公共危險等罪嫌，並有有串供、滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見游姓、何姓、許姓、張姓、江姓5名被告，2名王姓被告則各5萬元交保。