▲這項拆遷行動屬於還劍湖東側 TOD（交通導向發展）計畫的一部分，旨在打造廣場、公園與地鐵銜接空間，以提升公共設施品質並改善城市景觀。（圖／翻攝自X）

河內市中心大型都市更新計畫近日成為越南與國際社群的焦點，隨著還劍湖東側拆遷正式啟動，多戶居民因罕見的高額補償金而獲得前所未有的財務轉折，現場領取大量現金的畫面在網路上引發熱烈討論。綜合越南媒體報導，這項拆遷行動屬於還劍湖東側 TOD（交通導向發展）計畫的一部分，旨在打造廣場、公園與地鐵銜接空間，以提升公共設施品質並改善城市景觀。由於所在地屬河內核心「寸土寸金」區域，政府依《2024年土地法》訂定高額補償標準，讓多數居民對政策表達支持。規劃範圍包括 Đinh Tiên Hoàng 街至 Lý Thái Tổ 街一帶，並與地鐵C9站銜接。拆遷分兩階段進行，第一階段興建地面廣場與綠地，第二階段則將打造地下三層空間。自2025年起，計畫陸續拆除政府機關舊址，再進入居民住宅的補償與搬遷程序。根據河內政府資料，受影響者包含40餘名土地使用戶，其中包括居民家庭與政府單位。12月8日與10日兩波補償金發放中，銀行人員現場以大批現金核發，引發外界關注。部分家庭領取金額達數十億至百億越南盾，折合新台幣數百萬至千萬元不等，甚至有 50 平方米住宅獲得約 2,000 萬台幣補償。除了純現金補償外，部分住戶採現金加安置地的方式獲得補償。雖然外界質疑安置區位置較遠、價格偏低等問題，但不少居民表示補償金額已足以支撐新生活，並願意配合都市更新政策。隨著拆遷進度推進，還劍湖東側改造預期將成為河內未來的重要示範工程，政府強調將持續與居民溝通，確保都市更新與公共利益兼顧，為市中心帶來全新的城市面貌。