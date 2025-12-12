我是廣告 請繼續往下閱讀

▲PSY（中）靠著騎馬舞在全球爆紅。（圖／officialpsy YouTube）

以一首〈江南Style〉紅遍全球的南韓歌手「江南大叔」PSY（朴載相）近日深陷違法用藥風波。韓媒披露，他因涉違反《醫療法》，遭警方正式立案調查；首爾西大門警察署昨（11）日更突襲其經紀公司P NATION，將辦公室、車輛及手機全數扣押調查，以釐清是否存在「非法取得藥物」情況。根據KBS等多家韓國媒體報導，警方已自今年8月起，追查PSY涉嫌未經「面對面診察」取得處方的相關證據。本月11日，調查單位前往位於首爾新沙洞的P NATION辦公室展開搜查，隨後又查扣其車輛。PSY的手機也被帶走進行數位鑑識，以比對與處方藥物相關的通訊紀錄及文件。P NATION事後也發布聲明證實此事：「我們已積極配合調查機關的要求，未來也將根據法律程序採取必要措施。」調查指出，PSY自2022年起，多次向首爾某大學醫院取得精神科處方藥「Xanax（贊安諾）」與「Stilnox（使蒂諾斯）」，卻未依規定接受面對面診療，甚至由經紀人等第3方人士代為領藥，涉嫌違反《醫療法》。這兩種藥品皆為治療焦慮、睡眠障礙與憂鬱症的精神性藥物，具高度成癮性，必須經醫師親自診察才能開立。對此，PSY承認，自己因被診斷為慢性睡眠障礙，是依照醫療人員的處方在服用安眠藥，對於過程中曾出現由第3方代領藥物的情況，PSY也致歉：「造成大家的憂慮再次深表歉意。」但他強調自己並沒有非法取得處方的問題，只是領藥環節出了錯，這部分警方還在調查釐清。由於事件涉及精神科用藥取得流程是否被濫用，大韓醫師協會先前已表態要求徹查。韓國警方則持續調閱資料，並將開立處方的大學醫院教授與PSY本人列為嫌疑人，後續不排除進一步傳喚。PSY與公司P NATION則表示將全程配合司法程序。