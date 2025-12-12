五六日超商咖啡優惠來了！7-11今（12）日起香椰厚拿鐵第2杯10元、燕麥拿鐵2杯99元，還有雙12購物節APP寄杯買12送12最後倒數，相當於半價開喝；全家便利商店門市特大杯冰拿鐵加19元多一杯，雙12購物節優惠，寄杯特濃美式35杯1212元、特濃拿鐵30杯也1212元最後一天。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月12日至12月14日
◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.4 折（原價130元、特價70元）
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾冰文旦肉肉美式／青茶2杯99元，5.9折（原價85元、特價50元）
◾珍珠奶茶2杯99元，8.3折（原價60元、特價50元）
📍APP｜12月3日至12月12日
◾特大杯濃萃美式買12送12，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵26杯1212元，6.2折（原價75元、特價47元）
◾特大杯厚乳拿鐵23杯1212元，6.2折（原價85元、特價53元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶32杯1212元，6.3折（原價60元、特價38元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青36杯1212元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾特選美式／特選拿鐵26杯1212元，5.8折（原價80元、特價47元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜12月10日至12月14日
◾特大杯冰拿鐵加19元多一杯，6.4折（原價70元、特價45元）
◾特大杯冰美式加29元多一杯，7.5折（原價60元、特價45元）
◾特大冰金門高粱酒香檸凍美式加9元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）
◾大杯仙女醇奶茶加10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋加10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）
📍門市｜12月12日至12月14日
◾杜老爺曠世奇派 提拉米蘇雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾FMC天然水610ml買1送1，5折（原價20元、特價10元）
◾星太郎雞汁超寬條餅買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾農心 辛拉麵辣白醬風味買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜12月10日至12月12日
◾特大杯特濃美式5杯222元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾特大杯特濃拿鐵4杯222元，7折（原價80元、特價56元）
◾大杯單品美式3杯222元，7.4折（原價100元、特價74元）
◾大杯單品拿鐵3杯222元，6.8折（原價110元、特價74元）
◾大杯特濃美式35杯1212元，6.3折（原價55元、特價35元）
◾大杯特濃拿鐵30杯1212元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾大杯特濃拿鐵30杯1212元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾中杯單品美式26杯1212元，5.9折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵23杯1212元，5.9折（原價90元、特價53元）
◾Let's Tea 40元系列50杯1212元，6.1折（原價40元、特價25元）
◾Let's Tea 50元系列37杯1212元，6折（原價55元、特價33元）
◾Let's Tea 65元系列31杯1212元，6.1折（原價65元、特價39元）
◾霜淇淋42支1212元，5.9折（原價49元、特價29元）
◾黑炫酷繽沙30杯1212元，6.3折（原價65元、特價41元）
🟡萊爾富
📍門市｜11月26日至12月23日
◾大杯阿華田（巧克力歐蕾、草莓）25元，4.2折（原價60元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾桂圓紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯摩卡咖啡買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯橙香拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜11月26日至12月23日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
◾60元茶拿鐵系列買12送12，5折（原價60元、特價30元）
◾79元珍珠冰茶系列買12送12，5折（原價79元、特價40元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜12月5日至2026年1月8日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
🟡美廉社
📍APP｜11月12日至12月9日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
我是廣告 請繼續往下閱讀
