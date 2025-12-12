我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委廖先翔的父親、前新北市議員廖正良，先前因被指控占用汐止國有地等罪，士林地檢署調查後認定證據不足，對父子倆做出不起訴。但如今又爆出，廖正良在汐止水源段4筆國有地上動工、經營收費停車場，這次遭檢方依竊佔罪嫌起訴。對此，廖先翔回應表示，第一時間就已自行拆除相關設施，也完成補償金繳納，強調過程中並無不法意圖。檢方調查發現，廖正良明知汐止水源段的多筆土地為國有地，但他竟從2021年3月開始，沒拿到任何許可，就直接在4筆國有地上施工、堆石塊、鋪柏油，當成收費停車場經營。警方和地政事務所三度丈量後，也確認整個停車場確實都在國有地上。偵查期間，廖正良也坦承在國有地上施工、開停車場，承租人和工人證詞也都指向他，顯示相關工程和營運都是他一手負責。案件曝光後，廖正良雖然趕緊把部分柏油刨掉、拆掉鐵皮棚架，也向國產署和公路局補繳占用補償金，但檢方認為他一開始動用國有地時，竊佔行為就已經成立，事後再怎麼拆也沒辦法抹掉違法。最後仍依規定將他提起公訴。然而，廖先翔與父親廖正良曾遭國有財產署北區分署告發，指控他們在2023年11月1日前，於汐止石硿子段528、529號國有地上興建建物，並在共有的山坡地保育區開挖整地、鋪設水泥及設置水池，疑似違反土地使用規定。士林地檢後來調查發現，這兩筆土地2023年12月14日才正式登記成國有地，因此認為沒有足夠證據證明他們涉及不法，最後對父子兩人做成不起訴處分。對此，廖正良透過律師發聲明表示，他當初向私人地主承租位於汐止茄苳路、新台五路等多筆土地，使用過程合法合規，檢方也已做出不起訴處分。至於水源段另4筆土地用作停車場，經地政機關丈量後發現部分落在國有地，他在獲悉後立即拆除設施並繳交補償金，強調完全沒有竊佔的意圖。