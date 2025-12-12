昨（11）日高雄甲仙區接連發生4起地震，其中搖晃感明顯的分別為深夜10點49分、11點19分，地震規模都是4.7，最大震度4級。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達表示，此為0102嘉義大埔規模6.4地震的餘震，主要原因是菲律賓海板塊跟歐亞板塊，此區域地質複雜且脆弱，後續仍要留意餘震發生可能。
🟡高雄甲仙、台南一夜4起地震
邱俊達說明，11日晚間10點49分和11點19分發生在高雄市甲仙區規模4.7地震，深度都是8公里左右，屬於極淺層地震，所以民眾才會覺得搖晃劇烈。另外兩起，分別為10點59分規模3.5地震，還有12日清晨4點24分規模4.0地震。
其中晚間11點19分地震影響範圍較大，嘉義大埔、高雄桃源、嘉義楠西等地出現 4 級震度，嘉義縣市及台南市也同步發布災防告警。
🟡高雄甲仙一夜4起地震主因！須留意餘震發生可能
邱俊達指出，這次地震主因是菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞，震央附近同時受到菲律賓海板塊向北隱沒與歐亞板塊向東隱沒的力量影響。且今年1月21日嘉義大埔曾發生規模 6.4 地震，超過1400棟建築物受損，至今餘震不斷，本次高雄甲仙地震也研判為該區應力調整的餘震。
他提醒，昨夜兩起地震後，周邊地區仍可能持續發生應力調整，不排除後續仍有小幅餘震。不過由於地震規模不大，研判餘震震度不會太強，民眾保持基本防震意識即可，無需過度擔心。
資料來源：中央氣象署
