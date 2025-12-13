我是廣告 請繼續往下閱讀

▲文化部推薦兩大使用攻略：看國片享「消費2點送1點」及「結伴消費滿350點回饋100點」雙重優惠、購買青年席位每張加碼贈100點、獨立書店購書享「消費2點送1點」；也推薦「快速花光文化幣」，巧用100點到博物館看展覽、300點買青年席位、500點結伴看國片。（圖／文化部）

每年發放的文化幣即將在12月31日到期，僅剩下不到20天可以使用。文化部分析已經使用大數據，發現剛加入領文化幣的「新手」竟然把文化幣價值最大化，最大可以放大到近2000點；同時也提醒青年朋友「不要省！」，明年一道又有新的文化幣即將入袋。文化部提供13至15歲民眾600點文化幣、16至22歲有1,200點；原先僅2023年僅18至21歲民眾，2024年擴大16至22歲，今年則加入13至15歲青少年。今年另有加碼活動，如10月起用文化幣買「表演藝術青年席位」，每張票加碼贈100點；目前售出10萬張表演藝術票券中有51%為青年席位。9月國片相繼上映也推出使用文化幣看國片，消費2點送1點，帶動國片消費快速累積突破9,300萬元。文化部分析從大數據解析達人如何使用文化幣，發現一名13至15歲文化幣「新手」，是最會放大文化幣代表人物，以近乎「優惠全包套」的方式，先參加「博物館探險隊」活動，靠著「消費滿1點送1點」累積3次回饋；又到獨立書店使用「消費2點送1點」優惠，再因為消費達200點獲得抽獎機會；11月底前又因用完文化幣，獲得「動滋青春×文化能量爆發」加碼資格，最終讓原本600點一路放大到1,914點。而16至22歲的「老手」中，則有對於特定藝文活動偏愛，而獲得超高點數回饋的代表。特愛「青年席位」的青年先用1,200點買了12張票券，透過表演藝術票券加碼獲得1,200點後，再去買12張票券，將文化幣的價值翻倍再翻倍。另有「最強電影迷」從全年度的「結伴看國片」、4至9月的「加倍回饋」，一路到10至12月的「秋冬國片半價回饋」，一年合計使用9次加碼看國片；至於交友廣闊的「邀請碼達人」，分享邀請碼給356位朋友，累積獲得3,570點。文化部推薦還未領用完文化幣的青年兩大使用攻略，包含攻略1的「活動加碼超好康」，邀請朋友們一起看國片享「消費2點送1點」及「結伴消費滿350點回饋100點」雙重優惠、購買青年席位每張票加碼贈100點、獨立書店購書享「消費2點送1點」，不只能賺到加碼還能讓友情加溫。攻略2「快速花光文化幣」，則推薦巧用100點到博物館看展覽、300點買青年席位、500點結伴看國片。根據統計今年文化幣已經超過165萬人領取，領取率達八成，達14.1億元。分析青年使用狀況，書店及出版業佔近半（48%）、表演藝術及文化體驗（18%）、流行音樂（13%）。