我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白日前聯手二度封殺國防特別條例草案與政院版財劃法草案。兼任民進黨主席的總統賴清德今（12）日中午邀請民進黨籍立委便當會，針對近來爭議法案，聽取意見共商國是。對此，賴清德上午受訪時怒轟，藍白當家的立法院反其道而行，在去年通過了《立法委員職權行使法》之後，被司法院憲法法庭判決為違憲，藍白並沒有檢討改進，還乾脆凍結司法院憲法法庭，現在放著中央政府總預算不審，也阻止國防特別預算進入委員會審查，反而是變本加厲，透過逕付二讀，沒有公聽會也沒有委員會審查，這種程序不正義的方式，通過許多法案。賴清德上午出席台南國網雲端算力中心啟用，會前接受媒體訪問。針對中午的便當會，賴清德表示，2024年總統跟立法委員選舉，感謝國人支持，讓他當選總統，府院由民進黨當家，國民黨跟民眾黨贏得立法院多數，國會由藍白當家。賴清德提到，自從去年520他上任以來，在過去總統蔡英文執政八年的基礎之上，致力於推動各項政策，讓國家更安全、經濟更進步，對人民也提供更好的照顧，大家可以看到，去年跟今年，不管是地震或是風災或是非洲豬瘟，行政院長卓榮泰率領的團隊都站在第一線，不眠不休協助地方政府救災或是防疫的各項工作。賴清德說，他們非常希望，藍白當家的立法院，一方面也能夠發揮憲政的精神，監督行政院，同時也能夠協助行政單位，推動福國利民的法案，這樣對國家來講才是最有利的，但很可惜，藍白當家的立法院反其道而行，在去年通過了《立法委員職權行使法》之後，被司法院憲法法庭判決為違憲，藍白並沒有檢討改進，也沒有得到教訓，反而一不做、二不休，修改《憲訴法》，乾脆把司法院憲法法庭給予凍結。賴清德續指，現在放著中央政府總預算不審，也阻止國防特別預算進入委員會審查，反而是變本加厲，透過逕付二讀，沒有公聽會也沒有委員會審查，這種程序不正義的方式，通過許多法案。賴清德說，要特別跟各位國人報告，這段時間以來藍白主導的立法院所通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，也將使中央政府沒有能力應變各種措施，在這種嚴肅的狀況之下，他當然要召集立法院民進黨黨團，大家共同討論如何因應這個局勢。賴清德也向在野黨呼籲，「我們不同政黨沒有關係，民主政治就是政黨政治，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是我們國家只有一個」，在府院執政的民進黨要以國家利益為最優先，他也希望在立法院當家的藍白兩個政黨，也要以國家利益為最優先，共同合作，這樣國家才會持續進步，也才能夠得到人民的支持。