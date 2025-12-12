我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孟庭葦表示，屠穎人高馬大，有顆溫暖的心臟，喜歡幫助別人。（圖／翻攝自孟庭葦臉書）

華語樂壇玉女歌手孟庭葦已離開台北20年，近期現身音樂大師屠穎追思會，她走進屠穎生前最熟悉、也最喜愛的陽明山，當天陽光正好，山裡一片寧靜，像是替這場充滿思念的聚會，鋪上了一層溫柔的背景。她也曝光屠穎生前的暖舉，原來愛騎機車的屠穎，生前曾自舉車隊，送物資到偏鄉。孟庭葦表示，屠穎給人的第一印象常常很有反差感，身形高大壯碩，不笑的時候看起來很酷，但只要一開口，語調就特別溫柔，笑起來像陽光一樣，很溫暖。他對身邊的人總是熱情關懷，也很樂於分享，特別有愛心，還自己組了一個「469車隊」，常常上山下海，把物資送到偏遠的山區和鄉間，默默做了很多事，卻從不張揚。回想起兩人最後一次的重要合作，孟庭葦表示，是2020年疫情最嚴重的時候。她透露，有一天晚上腦海裡一直浮現電視新聞裡的疫情畫面，心裡忽然想起了〈祈禱〉這首歌，她傳訊息給屠穎，跟他說自己很想重新翻唱這首歌，希望在那麼艱難的時刻，能帶給大家一點安定的力量與溫暖的祝福。屠穎聽完後覺得這個想法很好，兩人便開始討論編曲與錄製，「歌曲完成後我對他說：屠穎老師平常的攝影作品充滿了美好的景色與正能量，不如為這首歌拍攝剪輯一支MV。」孟庭葦表示，聽屠穎的太太提起，她才知道，〈祈禱〉是屠穎人生中最後一首完成編曲的作品。孟庭葦說，屠穎非常喜歡拍陽明山一年四季的風景，不管晴天、雨天，總會把花草樹木的畫面分享給她。她已20年沒有再去過陽明山。這次前往追思會的路上，腦海裡不斷浮現的，就是屠穎當時為〈祈禱〉拍攝、剪輯的那些畫面，特別有感觸。回程時，孟庭葦以最美好的祝福與六字大明咒為屠穎送行，也相信這座屠穎從小成長、深深熱愛的陽明山，會繼續擁抱著他的靈魂。希望屠穎在另一個世界，依然能自由創作、自在前行，騎上他最愛的小綠哈雷，向光而行。