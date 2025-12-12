我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「助理費除罪化」引發助理炸鍋，近百名國會助理立院前集結，吶喊要求立委陳玉珍撤案，民眾黨立委張啟楷到處聲援。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.12）

▲國會助理工會成員反對「助理費改由立委統籌」修法，與立委陳玉珍進行閉門協商，立法院長韓國瑜也前來致意。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.12）

國民黨立委陳玉珍日前拋出「助理費改由立委統籌」修法，引爆跨黨派國會助理大量反彈，有近300名不分黨派國會助理連署反對修法。在陳玉珍表達善意願意溝通後，今（12）日上午9點30分約100名立委助理於立法院大門口集結抗議，大喊要求陳玉珍撤案、陳玉珍出來面對。立院國會助理工會今日上午在立院大門口前集結表達訴求，助理們高舉「黑箱法案、撤回提案、法制保障、公開透明」布條，要求陳玉珍撤回提案。民眾黨立委張啟楷也到場聲援，強調他在當記者時就有參與公費助理制度建立，卻遭助理們質疑民眾黨立委劉書彬為何飆罵參與連署的助理，並要求張啟楷表達黨團立場。助理們還嗆張啟楷「愛收割」。針對是否支持助理連署？張啟楷受訪時表示，他都站在這裡，辦公室就是支持，助理要工作保障這沒問題，我們共同努力，他當初當記者，跟李新就是第一任的國會助理工會理事長，他們是結拜兄弟，推動公費助理制度化，這個制度是一定要持續下去的，工作權要受到保障，最重要陳玉珍已經說要溝通。陳玉珍現身抗議現場，稱會正面回應訴求，但當陳玉珍提到「助理像家人、兄弟姊妹」時，引爆助理怒火，怒嗆「不要講幹話」。助理工會成員表達完訴求後，便與陳玉珍進行閉門協商，立法院長韓國瑜也前來致意。韓國瑜表示，這他當院長第一次助理工會請願，所以一定要來致意，今天立委跟助理工會都在，大家可以多溝通。韓國瑜韓說，行政院長是助理出身，他也是民代出生，兩個院長都是助理出身，各位心中酸甜苦辣我們都走過，大家有意見可以隨時表達，表達之餘完成人民請願，在未來即將開的公聽會，助理工會有甚麼意見都可以和盤托出，心裡話講出來，他這邊一定會特別重視提案立委提案、重視國會助理的權益，請大家放心。