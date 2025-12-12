我是廣告 請繼續往下閱讀

▲托瑞曾執教洋基、都會、道奇等球隊長達30年，2014年入選美國棒球名人堂，看過無數明星球員。然而，即便如此，他仍對大谷讚嘆不已。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷今年重返投手丘，再度展現前所未見的「完全體二刀流」。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒傳奇名將喬·托瑞（Joe Torre）再次對大谷翔平給出極高評價，直言這位洛杉磯道奇超級巨星是「100年才出現一位的選手」。身為擁有生涯2326勝、名列棒壇傳奇的前總教練，托瑞強調，大谷的成功絕非偶然，而是天賦、努力與決心交織出的奇蹟。今年7月全明星賽前一日，托瑞在亞特蘭大的球場現身時，滿臉笑意地向媒體分享：「我在等電梯時，大谷剛好走過來，所以我主動跟他握手。」他對能與國聯最高票入選的明星球員大谷翔平巧遇，感到相當開心。托瑞曾執教洋基、都會、道奇等球隊長達30年，2014年入選美國棒球名人堂，看過無數明星球員。然而，即便如此，他仍對大谷讚嘆不已：「他是100年才會出現一位的選手。不只是打擊，投球也同樣出色。他的努力是周遭所有人都津津樂道的，成功絕不是靠運氣。」托瑞更透露，他曾親自到道奇與藍鳥的世界大賽觀看大谷比賽，被其表現深深折服。大谷今年重返投手丘，再度展現前所未見的「完全體二刀流」，最終以全票拿下生涯第4座MVP，也是連續第3年獲獎。他先前更宣布將代表日本參加2026年WBC，目標是率隊完成衛冕。大谷曾說：「上屆WBC是非常棒的體驗，我相信明年會比之前更精彩。」他再度出征國際舞台，勢必引發全球高度關注。面對大谷無極限的挑戰精神，Torre深受感動：「他是所有孩子的最佳榜樣。」托瑞相信，大谷在WBC舞台上的再次亮相，將是全球棒球迷翹首以待的焦點。