根據《ESPN》記者岡薩雷斯（Alden González）今（12） 日的報導指出，洛杉磯道奇的先發右投格拉斯諾（Tyler Glasnow）已經成為冬季會議上多隊熱議的交易候選人，且道奇對於將他放行抱持著開放態度。此外，岡薩雷斯還指出格拉斯諾有可能成為道奇用來換取底特律老虎連續兩屆賽揚獎得主史庫柏的一大籌碼。
格拉斯諾2年僅出賽18場 仍被認為能投出符合身價的內容
格拉斯諾是在2023年休賽季從光芒轉戰道奇，並隨即簽下了一份5年1億3656萬美元（約合新台幣42.64元）的延長合約。上個賽季他首次入選明星賽，但8月時因右手肘受傷球季提前報銷。本季他受到傷勢影響，僅出賽18場，轉戰道奇以來累積戰績為13勝9敗、防禦率3.37。
格拉斯諾的合約總值和投球內容，讓他成為市場上極具話題性的球員。報導指出，他的合約還剩下2年，總值6000萬美元（約合新台幣18.73億元）。此外， 2028年的合約為3000萬美元的球隊選項或2160萬美元的球員選項。
儘管格拉斯諾有著令人擔憂的傷病史，但他出色的投球表現還是吸引各隊球團高層。許多球隊看好他能保持健康，並認為他能夠拿出與高薪相符的優異表現。
道奇驚天交易醞釀中？美媒爆：格拉斯諾恐成籌碼
最引人注目的是，岡薩雷斯進一步推測了格拉斯諾潛在的交易動向。他提到，格拉斯諾有可能成為道奇用來換取底特律老虎的連續兩屆賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）交易包裹中的一部分。
岡薩雷斯雖然認為這種可能性可能偏低，但強調「難以置信的交易在過去也曾發生過」，暗示道奇為了獲得這位頂級左投，或許願意送出格拉斯諾這張王牌。
消息來源：《ESPN》
