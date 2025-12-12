我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吉布森在節目中直言，社群上許多球迷仍怒批天使讓楚奧特的巔峰期白白消耗：。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷加入後，道奇已達成世界大賽 二連霸，與先前在天使頻頻無緣季後賽的處境形成強烈對比。（圖／美聯社／達志影像）

為衝刺三連霸，道奇在本季持續瘋狂補強，從延攬守護神迪亞茲（Edwin Díaz），到大動作追求兩屆賽揚強投史庫柏（Tarik Skubal），都展現出「為大谷翔平全力梭哈」的決心。美國《Cardinals Territory》節目近日討論道奇與其他球團的補強態度，兩位前大聯盟投手吉布森（Kyle Gibson）與林恩（Lance Lynn）不但大力稱讚道奇的「全力以赴」，更犀利批評天使過去「浪費了楚奧特（Mike Trout）的全盛期」。吉布森在節目中直言，社群上許多球迷仍怒批天使讓楚奧特的巔峰期白白消耗：「楚奧特仍然很強，但他生涯只打過3場季後賽。事實上，他最好的那些年完全被浪費了。」吉布森話鋒一轉，稱讚道奇強化陣容的理念十分清晰：「道奇獲得了可能是史上最強的球員之一——大谷翔平。他們沒有放棄任何奪冠可能性，而是選擇全力衝刺。既然已經為大谷全押，就必須連其他位置也補到最好，沒有任何妥協。」大谷加入後，道奇已達成世界大賽 二連霸，與先前在天使頻頻無緣季後賽的處境形成強烈對比。面對部分球迷對道奇「有錢真好」的嫌惡情緒，吉布森強調：「你可以討厭道奇，但更該討厭的是那些不願意在明星球員身邊打造好陣容的球隊，而不是願意為勝利付出的球隊。」林恩也附和，強調其他球隊才是該被檢討的對象：「如果要批評，就該批評那些連該付的薪資都不願意給、放任球星浪費掉的球團。道奇懂得運用資源，甚至願意採用後付結構（像大谷的合約）。這是更聰明的做法，不應該被討厭。」林恩更狠批那些薪資低卻想要績效的球團：「即使要付出6名頂級新秀也要換到史庫柏，因為道奇知道他的價值。」在討論結尾，吉布森點出更深層的問題：大谷當初就公開表示，願意接受「延後支付」的方式，以協助球隊在短期內補強。「不要忘了，大谷的這份合約，其實任何球隊都能開出。大谷表示他願意用這種方式來讓球隊變得更強，但最後真正願意這樣做的，只有道奇。」吉布森語氣中帶著感嘆，也帶著對道奇的高度敬意。儘管「強隊被討厭」幾乎是運動世界的普遍現象，但從球員到媒體，不少人都認為：大谷翔平的巔峰值得最強戰力的舞台，而道奇正是那個願意全力為他打造王朝的球隊。