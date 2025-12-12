我是廣告 請繼續往下閱讀

美國加州舊金山灣區，當地時間11日發生民宅氣爆案，造成6人受傷。一段對面鄰居監視器捕捉到的驚悚影片顯示，事發民宅突然爆炸解體，大量碎片、木條被噴射到空中，濃煙滾滾。根據《美聯社》報導，住在氣爆民宅對街的居民馬爾多納多（Brittany Maldonado）回憶，當時正和丈夫待在臥室裡，突然聽到一聲巨響，連他們的房子都跟著劇烈晃動：「我們以為有人開車不小心衝出高速公路、撞進我們家的客廳，那感覺就像有人扔了炸彈。」阿拉米達郡（Alameda County）消防局表示，事發後有6人被送醫，其中3人傷勢嚴重。當天早上「太平洋煤氣電力公司」（PG&E）才收到通知，有個工程團隊不小心挖壞一條地下氣體管線，雖然公司馬上派人到現場做緊急隔離處理、暫停燃氣供應，但瓦斯仍在多點洩漏，不久後便發生爆炸。當地消防局派出至少75人滅火，過程有一部分人還因為被現場掉落的電線電到，不得不暫時撤離。