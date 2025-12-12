Apple 經銷商 STUDIO A 宣布日前宣布雙12的今（12 ）天舉辦「認證機特賣會」，iPad、Apple Watch實際查看明細都比原價便宜一半以上。據了解，三家特賣門市，包含台北西門、台北大學、台中彩虹一早已經排滿長長人龍，預計11:00 準時開賣，售完為止。傑昇通信雙12則祭出iPhone 17 Pro Max直降3010 元，同步有AirPods 4主動降噪版5990元，特價後只賣4890元。
據了解台中彩虹首度加入認證機特賣，因此吸引更多人潮，有大學生情侶檔今天早上４點到就來排隊，因為學生還可以再享9折，兩人覺得划算所以一早就來搶頭香，準備購入iPhone 14 Pro Max、15 Plus和iPad Pro 11、iPad Pro 12.9兩台平板。
STUDIO A 表示，今年總共釋出約400台二手機，全數認證機均經過專業檢測並提供完整保固，所有認證機均附「SA 認證主機保固卡」，提供 180 日保固，可加購延長保固方案，iOS 加價 1500 元、Mac 系列加價 2000 元，可升級至全年保固，再送最高市價 1380 元的實用配件組合。
此次特賣會祭出 Apple 最低 2.6 折起的超殺優惠，包括 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 等熱門機款通通下殺。活動期間使用中信 LINE Pay 卡消費滿 12000 元，享 LINE POINTS 3% 回饋；滿 40000 元再加碼3%，最高回饋可達 6%。購買 iPhone 全系列另加贈 Apple 原廠保護殼或指定保護貼／鏡頭貼。
特價還可享師生教育價9折
此次特賣會祭出 Apple 最低 2.6 折起的超殺優惠，包括 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 等熱門機款通通下殺。活動期間使用中信 LINE Pay 卡消費滿 12000 元，享 LINE POINTS 3% 回饋；滿 40000 元再加碼3%，最高回饋可達 6%。購買 iPhone 全系列另加贈 Apple 原廠保護殼或指定保護貼／鏡頭貼。
特賣會同步推出「師生教育價」，結帳出示學生證或教職員證即可再享認證機 9 折優惠，每人限購一台。購機可加購指定周邊，每件僅需 12 元，包含超高速傳輸線、無線充電盤、車用磁吸支架、充電器等實用配件。
STUDIO A 認證機特賣會日期、時間、地點
◼︎時間：12 月 12 日10：30發放號碼牌，11:00 開賣
◼︎地點：
台北西門門市：台北市萬華區峨嵋街 43 號 1F
台北大學門市：新北市三峽區大學路 151 號 圖資大樓 1F
台中彩虹門市：台中市西區英才路 474 號 1F
◼︎活動官網連結請點
STUDIO A 認證機特賣會必搶商品：
◼︎iPhone 16 Pro Max 512GB 直降17000元，特價34900元（原價51900元）
◼︎Apple Watch Ultra 2 降價14000元，特價13900元（原價27900元）
◼︎iPad（第10代）64GB 下殺7400元，特價7500元（原價14900元）
◼︎MacBook Pro 14吋 M2 Pro 現折25000元，特價39900元（原價64900元）
◼︎Mac mini 直降11000元，特價7900元（原價18900元）
◼︎iPhone SE 超值搶購價僅4500元
◼︎Apple 原廠 iPhone 保護殼 390 元起（原價 1090 元起）
傑昇通信雙12蘋果新機優惠
傑昇通信即日起至12月14日有蘋果iPhone 17系列、耳機優惠，像是iPhone 17 Pro 256GB雙12優惠期間現省2410元，原價39900元，特價37490元。超夯單機iPhone 17 Pro Max 512GB更是結帳立即折抵3010元，原價51900元，特價48890元，連同AirPods 4 主動降噪版也只賣4890元，比蘋果官網便宜1100元。
資料來源：STUDIO A 、傑昇通信
