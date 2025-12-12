我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Energy坤達（左2）現身《嗨！營業中》錄影。左1為莎莎，右起為牛奶、吳映潔、Toro、阿弟和姚元浩。（圖／好看娛樂提供）

男團Energy成員坤達與書偉今年意外捲入閃兵風波，引發外界關注。最近坤達現身實境節目《嗨！營業中》，面對「零廚藝」的隊友Toro和牛奶在一旁瞎忙和出一張嘴，他忍不住當場吐槽：「你們沒有要做菜就不要討論了！」另一位成員阿弟（蕭景鴻）則是在挑戰製作炸醬麵時，因想起過世父親的味道當場痛哭，場面令人鼻酸。本週節目團隊前往台南出任務，合夥人一開口就下達魔王級指令，要求夥伴們利用菱角、文蛤等在地食材，做出「超過一百盤」的料理招待賓客。主廚姚元浩一聽直呼壓力山大，全場氣氛凝重。有趣的是，不擅長下廚的牛奶和 Toro，竟在一旁緊張地煞有其事討論起菜色，讓忙著備料的姚元浩和阿弟無言以對。最後連坤達都看不下去，忍不住吐槽自家兄弟：「你們沒有要做菜就不要討論了！」為緊繃的備餐過程增添不少笑料。雖然笑料百出，但本集也藏著超大洋蔥。阿弟臨危受命被推舉為主廚後，決定挑戰重現記憶中父親的獨門炸醬麵。他憑著回憶調味、拌炒，試吃時卻喃喃自語：「我爸到底怎麼加的？」感覺似乎少了一味。當旁人安慰他：「你就照記憶裡那個『愛的味道』做就好了。」沒想到這句話觸動了阿弟的開關，外表硬漢的他突眼眶泛紅、邊煮邊拭淚說：「我已經超過10年沒有吃到這個味道了。」煮麵時他像是回到小時候，站在廚房門口看著父親在瓦斯爐前炒炸醬的背影，滿滿的思念化作淚水，令在場夥伴動容。除了廚房內的挑戰，團隊腳步也沒停下。本月6日郭泓志領軍，帶「Food製團隊」殺進高雄澄清湖棒球場，接下為亞洲冬季棒球聯盟球員供餐的重任。面對日、韓及台灣多支勁旅，夥伴們不僅要餵飽球員，還被指派擔任開球嘉賓。毫無經驗的莎莎一度緊張到想落跑，所幸有「不死鳥」郭泓志在場邊緊急惡補，才終於化解這場開球危機，順利完成任務。