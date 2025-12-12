近期啦啦隊女孩遭遇性騷擾事件頻傳，引發外界高度關注，富邦韓籍啦啦隊成員南珉貞昨（11）日自曝5年前仍在韓國球場應援期間，曾遭一名瘋狂粉絲伸手摸臀性騷擾，且受害者不只她一人，消息曝光後震驚粉絲。事實上，近年多位來台發展的韓籍啦啦隊女神，包含李珠珢、李多慧等人氣女神，都曾在不同場合遭遇不當肢體接觸或跟蹤行為，讓應援現場的安全問題再度浮上檯面。
南珉貞爆曾遭粉絲性騷 吐心聲嘆：不為人知的辛苦
南珉貞昨天出席公開活動，吐露至今難以抹滅記憶，稱2020年時曾遭粉絲伸出鹹豬手：「當時除了自己以外，有一位粉絲摸好幾位啦啦隊員的屁股，被其他後方粉絲發現，趕快提醒工作人員阻止！」她感嘆：「大家覺得啦啦隊的工作是很光鮮亮麗，但其實還是有不為人知、辛苦的地方，會有難處理的事情要面對！」
李珠珢赴東蛋應援被偷摸 男子一路尾隨碰她腰部惹議
李珠珢去年11月在東京巨蛋參與日韓交流賽應援時，也曾遭遇不愉快經歷。當時她與隊友準備離場，一路微笑向粉絲揮手，卻在經過一名男子身旁時，對方先是舉手機自拍，隨後伸手點了她的肩膀，之後還緊跟在後越靠越近，甚至疑似碰觸到她的腰部。相關畫面流傳後，引發台灣粉絲強烈不滿，要求主辦單位正視應援動線與人員安全。
廉世彬被經紀人騷擾 多次踰矩肢體碰觸害她求助身心科
廉世彬的處境同樣引發譁然。日前有知情人士指出，她長期遭同為韓籍的黃姓經紀人騷擾，對方在工作場合經常出現逾越界線的行為，包括刻意貼近站位、藉調整服裝或移動位置進行肢體碰觸，讓廉世彬承受極大心理壓力，最終在隊友與友人勸說下，前往身心科求助。醫師初步評估狀況曝光，廉世彬因長期處於職場性騷擾與高壓環境，出現明顯心理創傷反應。
事件延燒後，外界一度傳出該名黃姓經紀人疑似也曾不當對待在台發展的中信兄弟啦啦隊成員邊荷律、李丹妃，引發粉絲關切。對此中信兄弟韓籍協力窗口乖姐回應，表示自己看到報導同樣震驚，並證實該名黃姓男子過去確實以「隨行經紀人」身分陪同兩人來台活動，但強調對方並非公司成員，也不具指揮或主導權，也沒有聽到女孩們反映類似狀況，盼外界勿過度揣測。
李多慧曾遭狗仔尾隨 她徘徊1個半小時不敢回家嚇哭
此外，李多慧去年11月在台北工作結束後，也曾遭遇被跟蹤事件。當晚她在返家途中發現異狀，因恐懼而在外徘徊近1個半小時不敢回家，事後確認是兩名狗仔所為。隔日，她在公關人員陪同下前往新北市婦幼隊報警，相關案件後續已交由檢方調查。多起事件曝光後，再度引發社會對啦啦隊女孩工作環境與人身安全的討論，球團與主辦單位恐怕需要再有更加完善的保護機制，防止類似情況一再發生。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
南珉貞昨天出席公開活動，吐露至今難以抹滅記憶，稱2020年時曾遭粉絲伸出鹹豬手：「當時除了自己以外，有一位粉絲摸好幾位啦啦隊員的屁股，被其他後方粉絲發現，趕快提醒工作人員阻止！」她感嘆：「大家覺得啦啦隊的工作是很光鮮亮麗，但其實還是有不為人知、辛苦的地方，會有難處理的事情要面對！」
李珠珢去年11月在東京巨蛋參與日韓交流賽應援時，也曾遭遇不愉快經歷。當時她與隊友準備離場，一路微笑向粉絲揮手，卻在經過一名男子身旁時，對方先是舉手機自拍，隨後伸手點了她的肩膀，之後還緊跟在後越靠越近，甚至疑似碰觸到她的腰部。相關畫面流傳後，引發台灣粉絲強烈不滿，要求主辦單位正視應援動線與人員安全。
廉世彬的處境同樣引發譁然。日前有知情人士指出，她長期遭同為韓籍的黃姓經紀人騷擾，對方在工作場合經常出現逾越界線的行為，包括刻意貼近站位、藉調整服裝或移動位置進行肢體碰觸，讓廉世彬承受極大心理壓力，最終在隊友與友人勸說下，前往身心科求助。醫師初步評估狀況曝光，廉世彬因長期處於職場性騷擾與高壓環境，出現明顯心理創傷反應。
事件延燒後，外界一度傳出該名黃姓經紀人疑似也曾不當對待在台發展的中信兄弟啦啦隊成員邊荷律、李丹妃，引發粉絲關切。對此中信兄弟韓籍協力窗口乖姐回應，表示自己看到報導同樣震驚，並證實該名黃姓男子過去確實以「隨行經紀人」身分陪同兩人來台活動，但強調對方並非公司成員，也不具指揮或主導權，也沒有聽到女孩們反映類似狀況，盼外界勿過度揣測。
此外，李多慧去年11月在台北工作結束後，也曾遭遇被跟蹤事件。當晚她在返家途中發現異狀，因恐懼而在外徘徊近1個半小時不敢回家，事後確認是兩名狗仔所為。隔日，她在公關人員陪同下前往新北市婦幼隊報警，相關案件後續已交由檢方調查。多起事件曝光後，再度引發社會對啦啦隊女孩工作環境與人身安全的討論，球團與主辦單位恐怕需要再有更加完善的保護機制，防止類似情況一再發生。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110