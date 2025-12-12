我是廣告 請繼續往下閱讀

▲食藥署公布新增蘇丹紅化粧品項。（圖／食藥署提供）

蘇丹色素4號國產品項新增16項 食藥署：原料共檢出4批

▲美國製造的NARS裸光賦活超能修護霜，因業者自主檢驗發現蘇丹色素，並通報食藥署，目前已完成下架。（圖／食藥署提供）

針對部分化粧品使用到摻入蘇丹色素4號的原料，食藥署重罰原料進口商500萬，也陸續清查下游業者產品。食藥署今（12）日公布，新增2項輸入化粧品，包括韓國製造的「艾多美股份有限公司」被檢出蘇丹色素4號；另外還有國際知名品牌「NARS 裸光賦活超能修護霜」主動驗出蘇丹色素4號，自主通報共310罐完成下架。食藥署副署長王德原說，食藥署會同衛生局查核市售輸入化粧品，發現韓國製造的「艾多美股份有限公司」凝萃撫紋萬用棒，經衛生局抽樣到食藥署國家實驗室，檢出含有禁用色素蘇丹4號。目前1208支下架，但仍在國內流通，衛生局清查中。王德原提到，因涉嫌違反化妝品衛生安全管理法第6條，要求問題產品要下架。後續也會由衛生局進行調查並進行裁處。另外，王德原說，另外是「法倈麗國際股份有限公司」自主通報美國製造的「NARS裸光賦活超能修護霜」由公司自主送驗，檢出蘇丹色素4號後，通報並主動下架、共310罐完成回收。王德原表示，國產品項則新增16個，皆為亦鴻公司下游業者問題原料製造的產品，已自主下架，因食藥署與衛生局持續追查下游業者其他批原料及產品，其中4批原料檢出蘇丹4號，3批(2024-03-19、2024-10-04、2025-06-17)來自食藥署追查亦鴻公司下游製造工廠、1批（2025-02-04）來自國內業者自主通報，目前相關原料已經追溯至去年。他強調，會持續檢驗避免漏網之魚。王德原提到，台灣是11月4日正式發文給相關公協會，代轉給所有業者，請大家若使用到原料成分或亦鴻公司的原料，盡速自行清查以確認安全。他表示，蘇丹色素化粧品11月21日正式揭露後，也可以透過食藥署化粧品登錄系統確認所使用成分，並一項一項比對，複方原料為3個植物萃取成分，從登錄系統可以看到哪些業者有使用到這3種成分，因此會個別提醒業者留意。另外，先前已發信通知新加坡，王德原提到，已收到新加坡的主管機關、新加坡衛生科學局以電子郵件初步回應，說明蘇丹色素4號在新加坡也是化妝品的禁用色素，因此會針對此事開始進行調查。根據食藥署蘇丹色素化粧品最新查核結果，目前共累計39品項。