▲新北市議員陳乃瑜。（圖／本刊資料照）





綠營、藍營罷免戰火延燒，新北爆出大規模偽造連署名冊的離譜內幕。為替國民黨立委羅明才「以罷制罷」反擊罷免行動，其服務處主任劉時郡、林姿仱竟找上前民進黨新店區黨部主委吳春美，動員里長、親友團抄寫個資，偽造出多達756份罷免提議書，連水利會會員資料都被翻出抄填。假連署書最終被送進新北市選委會與中選會，規模之大讓偵辦人員直呼離譜。台北地檢署今（12）日依偽造文書、個資法起訴劉、林、吳 3 人。檢方指出，羅明才面臨罷免提議後，劉時郡、林姿仱在今（2025）年 2 月擬出「以罷制罷」策略，目標鎖定民進黨新北市議員陳乃瑜，希望以反向罷免抵銷政治壓力。兩人遂聯繫吳春美及多名新店里長，利用里民名冊、繳費黨員名冊、親友個資等資料，未經同意便逐筆抄寫、冒名填上提議書，總計偽造 756 份其中更有666份來自水利會會員名冊。吳春美先前於黨內初選失利，在林姿仱協助下仍得以延續政治活動，她為「還人情」竟向林女索取約千份空白名冊，再指示 3 名兒子與 3 名媳婦動手，將水利會會員個資一筆筆誤植到罷免提議表上，好讓整份行動看似「眾志成城」。然而，今年 3 月罷團「除瑜回收」將 3000 多件連署書送交中選會後，審查階段即出現大量疑點。網紅四叉貓在京華城案開庭時公開質疑名單中存有偽造連署，並向北檢提出告發，偵查也因此全面啟動。隨後檢方清查整批連署名冊，發現筆跡雷同、資料來源集中，且部分民眾完全不知自己被「冒名參戰」。劉時郡、林姿仱、吳春美 3 人到案後最終認罪，表達悔意；檢方表示，若於審理中持續自白，建請法院從輕量刑。最終，吳春美的 6 名家屬因參與抄寫，被處以 1 年緩起訴，須向公庫支付 1 至 3 萬元；新店多名里長及羅明才服務處助理等 5 人，也獲緩起訴 1 年，需支付 5 至 15 萬元不等。另罷免行動的原領銜人曾濬、備補領銜人蕭賜聰等 3 人因罪嫌不足，不起訴結案。