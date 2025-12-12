我是廣告 請繼續往下閱讀

▲飼主回應網友留言。（圖／翻攝臉書）

▲民眾在當事飲料店外放置抗議紙板。（圖／Threads@charlie105717提供）

▲網友起底飼主先前曾獲「模範飼主」。（圖／翻攝yahoo新聞）

對此，當事飲料店加盟總部總也發文回應：

近日社群流傳一段虐狗影片，一隻疑似年約15歲的柯基遭情緒失控的男飼主連番怒罵，甚至放話要將牠安樂死。過程中，飼主還拿捲筒衛生紙、鞋子丟向狗狗，並疑似用拖把柄作勢毆打，導致小柯基縮在角落、跌坐在地，畫面令人心疼。網友查出飼主經營北市飲料店後，紛紛湧入店家Google評論一星，發起抵制聲浪。立委郭昱晴也表示，已立即通報動保處調查，並透露狗狗已安置於寵物旅館。畫面中，一隻小柯基無助地躲在角落，男飼主情緒激動，不斷飆罵不雅字眼，對著狗狗怒喊「再給我吵看看，混蛋妳，是沒有帶妳尿尿是不是？」甚至嗆聲要小柯基「去死」，還一度表示要將狗狗安樂死。過程中，男飼主還拿起捲筒衛生紙丟向狗狗，並疑似拿拖把柄作勢毆打牠，還拿起鞋子往他身上丟，導致狗狗嚇得翻滾跌坐在地，整段畫面令人看了心疼又生氣。影片曝光後，引發網友熱議。有網友留言指出「牠都15歲了，你還這樣對牠」，卻遭飼主回嗆「她20歲我還這樣對她」。也有人呼籲飼主體諒狗狗生病狀況，「她真的不是故意的」，飼主卻回應「每天都不是故意的，倒楣的都是我」。不少網友看完影片後表示心痛「15歲了…牠自己老了失禁了、失智了，就不怕別人這樣虐待自己嗎？」、「自私的人類，享受著狗狗的愛，卻不懂得善待牠」、「狗狗高齡，身體器官逐漸退化，拜託沒有耐心、沒有愛心的人不要養動物」。此外，網友起底飼主疑似在台北經營手搖飲店，消息一出，店家Google評論湧入大量一星評價，引發抵制聲浪。甚至有人一早在店門尚未開張前，在窗戶外放置寫有「請勿虐狗！虐狗不可取！可惡至極！」的紙板，表達抗議。網友也發現，該飼主去年曾獲新北市「模範飼主」殊榮，如今卻涉嫌虐待狗狗，讓事件更加引發社會關注與諷刺。對此，新北市府將原先官網表揚的新聞悄悄下架，同時已撤銷模範飼主。對於飲料店老闆社虐小動物，立委郭昱晴表示，一早已提報台北市動保處，台北市動保處也即刻回應該案已開案調查，狗狗目前由其行為人前同居友人先行帶離，至寵物旅館進行安置（前同居友人亦認為詹姓行為人情緒不穩），動保處會接續前往將狗狗送醫檢查。第一時間得知，有加盟門市的負責人於社群平台上發布疑似涉及虐待動物的影片。身為加盟總部的負責人，我對此感到震驚，也感到極度遺憾。雖然這件事屬於加盟主的個人行為，但本公司對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的、毫不含糊—我們不接受，也不容忍。在確認事件後，我已責成團隊立刻啟動危機處置機制，目前已執行下列措施：• 即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限• 依照加盟契約啟動違規調查程序• 同步展開事實釐清、法律顧問評估與後續處置作業我們深度理解此事件對社會大眾造成的不悅，也傷害了許多支持我們的朋友。作為品牌負責人，我要向所有關心此事的大眾，表達我個人的歉意。我們會在最短時間內公布後續決議，並依最嚴格標準處理。本事件也再次提醒我們：加盟體系的品牌名譽的休戚與共，加盟主們應避免類似情況再度發生。