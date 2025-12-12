我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院推動「AI新十大建設」，國網雲端算力中心今（12）日啟動。總統賴清德表示，台灣不能永遠依循國外廠商訂定的系統規格，廠商要發展自己算力系統架構，搭配矽光子技術，以後能夠使用全光的網路來連結台灣的資料中心。國研院國網中心要和日本的NTT以及中華電信合作接下來更將迎來全光網路技術，未來全面取代銅線網路，提升速度也降低能耗。為迎向AI時代智慧國家，國家科學及技術委員會主導下，台南南部科學園區，由國研院國網中心的雲端算力中心正式啟用，由賴清德主持；國網雲端算力中心兼具大型AI/HPC算力基地與國際電信節點功能，為我國推動「AI新十大建設」與「大南方新矽谷」科技戰略的重要支點，象徵啟動主權AI新篇章。國科會主委吳誠文指出，國網雲端算力中心的啟用，不僅支撐科學研究與產業應用，更具備部署未來量子電腦的戰略潛能。依據整體規劃，2029年國網中心的算力將擴展至23MW，涵蓋南科的國網雲端算力中心與預計同年啟用的台南沙崙智慧創新算力中心，形成南臺灣科技廊帶的雙算力核心。賴清德表示，我國不能永遠依循國外廠商訂定的系統規格，更要鼓勵廠商發展自己的算力系統架構，從專用積體電路晶片，到超級電腦內部網路的設計，使用台廠研發的運算、儲存設備，以及通訊網路的交換器等，搭配矽光子技術發展，以後能夠使用全光的網路來連結台灣的資料中心。賴清德也宣布，國研院國網中心要和日本的NTT，以及中華電信合作，引進下世代全光網路技術，以光通訊全面取代銅線網路，大幅降低能源消耗並提高資料傳輸速度。日政府先前在APEC雙邊會議中也特別感謝台灣協助NTT，完成全光網路技術開發，以及把全光網路技術引進台灣。國網中心主任張朝亮表示，雲端算力中心具備15MW 電量，加上未來具備120MW電量規模的沙崙智慧創新算力中心，兩座設施不僅將支援生成式AI訓練、氣候模擬、生命科學、半導體研發等高階科研應用，更具備充足的電力與空間資源，可開放國內外業者進駐自建算力系統，把南部從製造基地邁向智慧科技重鎮。未來也將持續結合高速骨幹光纖網路，打造兼具自主韌性與國際競爭力的國家級算力基地。國網雲端算力中心採國際商用電信中心高規格設計，並透過高速光纖串聯南科、各大專院校與海纜登陸站，加上高規格耐震、備援供電與冷卻設計，確保遭遇災害或突發事件時服務不中斷。此外，中心內部署最新型的「晶創26（Nano4）」超級電腦。另，在國科會發起下「台灣算力聯盟」也在今日正式啟動，成功匯集交通部氣象署、超微、友崴超級運算Ubilink.AI、緯謙科技、輝達、鴻海科技集團亞灣超算等跨部會與產業夥伴，形成政府部門與民間企業共構臺灣算力生態的戰略聯盟。聯盟未來將聚焦四大核心方向：算力協調與媒合、機房與基礎資源合作、人才培育以及開源軟體推廣，攜手推動主權 AI 關鍵應用落地，強化我國算力供應鏈韌性，促進算力供應鏈與生態系加速成長，共同推動臺灣邁向新一代算力發展階段。