總統賴清德日前宣布，未來8年將編列1.25兆元的國防特別預算後，在野黨團擬邀請賴清德到立法院進行國情報告，並要求「即問即答」。民眾黨團今（12）日召開記者會，再次呼籲賴清德兌現自己選前的承諾，進行詢答，不要跳票。同時，民眾黨也公布民調結果，指出有民眾黨立委張啓楷今指出，在野邀請賴清德進行國情報告，這是賴清德自己的選前承諾，應儘快兌現諾言，並接受立委提問。張啓楷同時也針對賴清德的「2027年中國武統說」指出，民調結果顯示，高達65.3％的民眾認為兩岸在2027年發生戰爭不可能，20.5％認為可能。民眾黨今日表示，民調詢問民眾：「，另有14.2％表示不知道／沒意見。張啓楷對該民調結果認為：「非常值得參考，且這結果整整差了3倍。」其中，該民調顯示，高達61.4％的民進黨支持者認為「兩岸在2027年發生戰爭」不可能，27.4％認為可能。72.0％的國民黨支持者認為不可能，18.1％認為可能。73.9％的民眾黨支持者也認為不可能，19.2％認為可能。另外，民眾黨也調查：「賴清德未來8年額外編列1.25兆軍購特別預算，請問您是否支持這項特別預算？」結果顯示，45.2％的民眾表示不支持，44.3％表示支持，10.5％則表示不知道／沒意見。其中，張啓楷也指出，民眾意向「高度分裂」，民進黨支持者有83.9％支持該特別預算，8.8％不支持；國民黨支持者有12.5％支持該特別預算，81.0％不支持、民眾黨支持者則有18.8％支持該特別預算，79.1％不支持。