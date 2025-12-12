我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李珠珢（如圖）前期剛來台灣時，活動滿場，走到哪都是焦點，如今迎接12月，活動卻0場次。（圖／記者張一笙攝）

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢自今年來台加盟後人氣水漲船高，不論球場應援或社群聲量都居高不下，只要現身就能掀起話題。不過近日卻有粉絲發現，李珠珢在12月「完全零活動」，不僅未出現在尾牙、聖誕節與跨年等商演場合，也未參與任何公開活動，意外掀起討論，甚至傳出她疑似遭球團「冷凍」的揣測。對此，有粉絲在社群發表長文分析，認為李珠珢的「神隱」未必是負面狀況，反而可能是富邦育樂的「戰略性安排」，粉絲更指出，若排除李珠珢自行選擇休息的可能，單就市場環境來看，12月正值尾牙、跨年旺季，許多韓籍啦啦隊成員，甚至尚未隸屬球隊者，都能頻繁接到活動邀約，因此「沒有邀請」的可能性並不高，更合理的推測是球團主動控管曝光。粉絲分析，年終檔期向來是啦啦隊圈「最大化流量與出席費」的黃金時段，屬於「賺快錢」的密集曝光期，但李珠珢目前在大眾心中的形象，已與一般啦啦隊員有所區隔。她被定位為「富邦小公主」、「AI女神」，加上球團初期給予的高規格待遇，已形塑出一種偏向高端、稀缺的品牌印象，即便本人在活動中仍展現親切、鄰家女孩的一面，但整體市場定位已明顯不同。粉絲更直言，若李珠珢加入年終搶場次的風潮，短期內雖能增加曝光，但也可能導致形象被稀釋，甚至「廉價化」，與現階段的高端定位不符。尤其尾牙屬於企業內部活動，曝光效果有限；跨年舞台的焦點多集中在主流藝人，啦啦隊多半僅扮演暖場角色，除非能以藝人規格呈現，否則對長期聲量與品牌價值的加成並不明顯。因此，該名粉絲認為，富邦育樂的策略，可能是刻意維持李珠珢的「稀缺性」，避免過度消耗其市場價值，將她視為長期培養的高價值資產，目標是朝「高單價品牌大使」發展，而非短期內以高場次商演累積曝光與收入的路線。相關討論曝光後，在粉絲圈引發兩極看法，有人認同「精品化經營」的說法，認為這樣的操作有助於李珠珢未來的長線發展；也有人質疑過度保護是否反而降低與粉絲的互動頻率。