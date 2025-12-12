我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白提出停砍年改相關法案，立法院院會預計今（12）日下午通過，對此，民進黨強調，強烈反對「反年改法案」，若法案通過、又要確保公教退撫基金不提前破產，政府將需要撥補新台幣6,970億元，等於每人負擔3萬元。立法院國民黨團推動反年改修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減，引發外界關注。對此，民進黨表示，昨天立法院朝野協商破局，今天國民黨與民眾黨即將在立法院院會強行表決「反年改法案」，若法案通過、又要確保公教退撫基金不提前破產，政府將需要撥補新台幣6,970億元，等於每人負擔3萬元。民進黨說，民進黨強烈反對，並主張三點，第一，公教人員是政府支柱，年金要永續，制度要穩定；年金保障應兼顧不同職業、不同世代，不該擴大公教與勞工間的不公平，也不該擴大退休與現職公教間的不公平。第三，民進黨提到，2018年完成的年金改革，是好不容易才獲得社會共識，更被憲法法庭 宣告「合憲」，不該走回頭路造成公教年金提前破產、全民買單。民進黨強調，會與多數民意站在一起，共同捍衛年金改革的成果。