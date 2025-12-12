我是廣告 請繼續往下閱讀

已經37歲、征戰聯盟多年的NBA美國職籃（National Basketball Association）球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant），如今身穿休士頓火箭戰袍出征NBA賽季，不僅場上持續貢獻，場下也迎來一段溫馨的久別重逢時刻。日前在主場迎戰灰熊的比賽中，一位穿著德州大學「焦糖橘」T恤、胸前印有兩人當年大一合照的神秘女子現身場邊——那是他的大學老友Shabana。這場「德州Longhorns小型同學會」，整整隔了17年才終於上演。杜蘭特一見到Shabana，立刻露出難得的爽朗笑容，兩人親切寒暄並開心合影，之後他也指著對方印有兩人合照的T恤，這一幕讓許多在場球迷與轉播畫面都捕捉到這位NBA巨星最真實的喜悅。杜蘭特僅在德克薩斯州大學奧斯汀分校打了一年就投入NBA選秀，但他在奧斯汀留下的友誼至今未散。這次Shabana從德州開車前往休士頓，穿著滿載回憶的T恤驚喜現身，成為杜蘭特當晚的最大亮點。據報導，Shabana目前定居於休士頓，Instagram簡介寫著「HTX. howdy and hook ’em 」，仍然是標準的德州Longhorn死忠粉絲。她同時也是熱情運動迷，近期才剛參加完F1墨西哥站，已是她第4次親赴墨西哥觀看F1比賽。杜蘭特目前在休士頓火箭扮演老將角色，帶領這支年輕球隊衝擊季後賽，同時仍持續追尋生涯第3座總冠軍。不過在充滿競爭與壓力的賽季中，這場場邊重逢，讓人看見了KD溫柔、真摯的一面——即使身為15屆全明星、兩屆NBA冠軍、MVP，他仍不忘學生時代的摯友與初心。