日本沖繩縣海關近日破獲一起大麻走私案，一名台灣籍男子與中國籍學生女友於11月底涉嫌攜帶大麻捲菸與含有大麻成分THC的電子煙彈，從沖繩那霸機場闖關入境，被海關攔下查獲大麻。根據《沖繩時報》報導，沖繩地區海關於11日向那霸地方檢察廳告發了一名28歲台灣籍男子以及23歲中國女子，兩人涉試圖走私大麻等物品。海關方面表示，由於案件正在調查中，尚未公開兩人的是否認罪等相關情況。沖繩海關表示，兩名嫌疑人於11月23日從泰國的機場出發，經由台灣，於同日抵達那霸機場。兩人將2.85公克大麻捲菸，以及含有大麻成分THC（四氫大麻酚）的10.73公克液體分裝在8支電子菸彈內攜帶入境。沖繩海關提到，嫌犯將大麻藏匿在男性嫌疑人襯衫和褲子的口袋裡，試圖走私入境，兩人在填報入境資料時，宣稱是以觀光為目的前來沖繩。沖繩縣豐見城警察署已於11月下旬，以涉嫌違反《麻藥取締法》罪名逮捕了這兩名嫌犯。台灣人近期在日本當地機場偷渡大麻被逮的消息不斷，日本關西機場警方今年9月逮捕一名台灣籍女子，她涉嫌走私20公斤的液體大麻，被緝毒犬嗅出味道因而落網，這批液體大麻量甚至是關西國際機場10年查獲的最大量。