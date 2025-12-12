我是廣告 請繼續往下閱讀

一名網友 11 日前往台中谷關登山時，在當地一間超商目睹誇張一幕：一名王姓男子購買關東煮後嫌調味太辣，要求退貨遭店員拒絕，竟當場把整碗關東煮倒回鍋內，讓店員傻眼，也迫使整鍋商品全數報廢。事後警方介入處理，最終由王男支付 500 元將整鍋關東煮買下，這才平息爭議。該名網友稍後在 Threads 上分享遭遇，直言遇到「超級奧客」。他指出，王男在結帳後嫌關東煮口味太辣，希望退貨；店員依規定回應開封過的熟食商品無法退換，未料王男竟直接走到鍋邊，將手上的關東煮原封不動倒回鍋裡，導致整鍋食材只能報廢處理。和平分局谷關派出所表示，警方於 11 日上午 11 時 48 分接獲報案，立即派員到場，但當事人已離開。經店員說明後，警方在附近街道上找到年約 61 歲的王姓男子，進一步協助雙方協調。最終王男同意以新台幣 500 元買下整鍋關東煮，店家也同意不再追究，糾紛因此化解。對於這起事件，超商業者回應，事發後店內已第一時間將受影響的所有熟食商品下架、清潔並完成報廢流程，同時報警處理，相關損失也已由當事人賠償。業者強調，熟食區商品屬於開封、已調理品項，依規定售出後無法退換貨，若消費者對商品口味或內容有疑慮，建議在購買前先向店員詢問並保持理性溝通，以避免不必要的誤會與糾紛。