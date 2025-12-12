我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國政府正大動作調整觀光與投資版圖，副總理兼交通部長皮帕（Pipat Ratchakitprakarn）10 日證實，政府已指示東部經濟走廊政策辦公室（EEC）加速推動引進「國際級主題樂園」的計畫，而迪士尼樂園更被列為首要合作目標，象徵泰國力圖打造全新國際觀光亮點，並終止過去推動賭場娛樂中心的方向。綜合泰國媒體報導，皮帕指出，原本由為泰黨倡議的賭場型娛樂綜合園區已不再是主要目標，政府目前將全面轉向爭取迪士尼樂園等全球品牌進駐，希望藉此吸引更多國際家庭客層，並提升泰國在東南亞旅遊市場的競爭力。皮帕表示，近期即將啟動的高速鐵路建設、東部地區新增機場等重大交通基礎工程，將成為支持迪士尼落腳的重要條件。此外，政府也同步規劃一座可容納8萬人的世界級國際體育場，目標將人流導向東部走廊，與大型主題樂園形成觀光聚落效應。政府計畫近期邀請連接烏塔帕奧、廊曼與素萬那普三大機場的高速鐵路特許經營商進行會談，就主題樂園方案提出意見與建議。官員強調，透過基礎建設與國際企業合作的整合規劃，有望快速提升樂園落地的可行性。泰國方面也看好迪士尼投資對經濟的長期效應。皮帕認為，從賭場轉向家庭娛樂是國際投資的趨勢，即便園區無法在本屆政府任期內完工，目前的布局仍可為 EEC 帶來更大的外資動能，並可能帶動股市、建設業與觀光業全面受惠。目前EEC已接獲指示，需在春武里、羅勇等東部四府預留不超過480公頃土地作為大型樂園用地。若迪士尼最終選擇落腳泰國，園區規模預料將可媲美，甚至超越亞洲現有迪士尼度假區，成為泰國觀光新時代的指標性工程。