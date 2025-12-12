前地震測報中心主任郭鎧紋表示，昨日高雄、台南地區接連的4起地震，與今年1月21日（0121）嘉義大埔強震的應力調整有關，屬於它的餘震。雖然已進入12月，但他強調，嘉南地區地質破碎、斷層密布，「能量釋放需要時間，延續到年底都非常正常」，至於眾憂心地震頻繁是否會大地震前兆，郭鎧紋也直言「不會，正常能量釋放是好事」。
🟡高雄甲仙、台南一夜4起地震
中央氣象署地震測報中心說明，11日晚間10點49分和11點19分發生在高雄市甲仙區規模4.7地震，深度都是8公里左右，屬於極淺層地震，所以民眾才會覺得搖晃劇烈。另外兩起，分別為10點59分規模3.5地震，還有12日清晨4點24分規模4.0地震。
🟡嘉南地區本就岩層破碎度高！屬於地震頻繁區域
郭鎧紋指出，嘉南一帶原本就是台灣地震活動較頻繁的區域，主要原因是分布許多小型斷層，岩層破碎度高。昨日震度較明顯的兩起地震震央落在高雄甲仙區，與當地的小型構造「甲仙斷層」相關。他說，甲仙斷層並非地質調查所公告的36條主要活動斷層之一，而是區域性的小斷層，長度有限，因此即使昨日兩起地震皆為規模4.7，後續雖有餘震可能，不過「甲仙斷層破裂面不大，要達到規模5就不容易，更不可能出現規模6以上的強震」。
他表示，去年的有感地震特別多，主因是0403花蓮強震帶來大量餘震；今年整體活動反而比去年少。嘉南地區今年餘震不斷，主要為嘉義大埔0121地震的餘震，因此近期活動可視為後續正常的能量釋放。
地震頻繁是否為強震前兆？郭鎧紋：不會
外界好奇為何12月的地震仍與1月的主震相關？郭鎧紋解釋，嘉南、西南部地質破碎、斷層多，且「有能量釋放比悶著不動更安全」。他強調，這些地震與「大地震前兆」無關，他指出，昨日兩起有感地震震央都在0121主震附近，屬於小斷層活動。大地震通常需要較大型斷層才能觸發，而嘉南附近較大的口宵里斷層在0121嘉義大埔地震發生後，代表已有在活動、釋放能量，「因此不太可能發生更大地震」。
他也補充，台灣建築耐震係數高，即便規模6地震多能承受。嘉南地區未來若持續出現小規模地震，都是當地構造特性的正常表現。
資料來源：前地震測報中心主任郭鎧紋
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署地震測報中心說明，11日晚間10點49分和11點19分發生在高雄市甲仙區規模4.7地震，深度都是8公里左右，屬於極淺層地震，所以民眾才會覺得搖晃劇烈。另外兩起，分別為10點59分規模3.5地震，還有12日清晨4點24分規模4.0地震。
郭鎧紋指出，嘉南一帶原本就是台灣地震活動較頻繁的區域，主要原因是分布許多小型斷層，岩層破碎度高。昨日震度較明顯的兩起地震震央落在高雄甲仙區，與當地的小型構造「甲仙斷層」相關。他說，甲仙斷層並非地質調查所公告的36條主要活動斷層之一，而是區域性的小斷層，長度有限，因此即使昨日兩起地震皆為規模4.7，後續雖有餘震可能，不過「甲仙斷層破裂面不大，要達到規模5就不容易，更不可能出現規模6以上的強震」。
他表示，去年的有感地震特別多，主因是0403花蓮強震帶來大量餘震；今年整體活動反而比去年少。嘉南地區今年餘震不斷，主要為嘉義大埔0121地震的餘震，因此近期活動可視為後續正常的能量釋放。
外界好奇為何12月的地震仍與1月的主震相關？郭鎧紋解釋，嘉南、西南部地質破碎、斷層多，且「有能量釋放比悶著不動更安全」。他強調，這些地震與「大地震前兆」無關，他指出，昨日兩起有感地震震央都在0121主震附近，屬於小斷層活動。大地震通常需要較大型斷層才能觸發，而嘉南附近較大的口宵里斷層在0121嘉義大埔地震發生後，代表已有在活動、釋放能量，「因此不太可能發生更大地震」。
他也補充，台灣建築耐震係數高，即便規模6地震多能承受。嘉南地區未來若持續出現小規模地震，都是當地構造特性的正常表現。