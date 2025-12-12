我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院「助理費除罪化」爭議像滾雪球般失控，幾乎成了國民黨內部治理的大型災難。表面上是立委陳玉珍執意推動修法，引發跨黨派助理兩百人連署反對；但深層問題卻遠不只如此，而是國民黨黨中央、黨團、立委三方完全脫節，程序失序、領導失靈，最後讓整個藍營在毫無準備之下，被推上一場無法辯護的政治火線。更可怕的是，當事情燒得最兇時，藍營黨團竟呈現集體噤聲，最該對外說明、最該承擔責任的黨主席鄭麗文，從頭到尾一句話都不說、不敢說，也根本說不動。這樣的黨團治理，如何能讓立委們安心？又如何能在重大議題上與執政黨對抗？作為優先法案，又是觸及最為敏感的「助理費」，本來就要小心再三。修法宗旨、目的及後續效應，早該在推出前就要沙盤推演，怎麼會一推出就僵在那裡，然後讓陳玉珍一個人去面對質疑，這到底是不是黨團共識？而且為何是選擇陳玉珍？陳玉珍之所以不撤案，是因為自認動機純潔，她認為高虹安因助理費遭重判不符比例原則，又指出藍綠白各黨都有立委被辦，所以修法不分顏色，更說自己明年參選金門縣長「與自身無關」。然而，一個法案的正當性從來不只看動機，而是要看手段是否恰當、結果是否合宜。而陳玉珍的版本，公款不需檢附單據，已嚴重背離「公款公用」基本原則，更可能侵害助理權益，引發現場助理群全面反彈。但真正讓事情失控的，是更深層的問題：提案前根本沒有黨內共識、沒有程序、沒有協調，更沒有說帖。黨中央沒回應，黨團沒掌握，立委不明究理，最後群龍無首，任憑風向暴走。上月底國民黨團宴請國民黨秘書長李乾龍時，他在席間主動拜託推動助理費除罪化，並說這是「藍綠議長都同意、要一起處理的歷史共業」。不少立委聽到「黨秘書長」親口說的，誤以為這是黨中央立場，甚至以為「黨團版」即將出爐，於是簽下了他們其實並不瞭解的連署。幾天後大家才發現，連署的其實是個別立委版，黨中央沒有討論，黨團也沒有共識。多名藍委私下抱怨「被拜託、被催促」才簽，有人甚至想撤簽，但看到輿論炸開後又不敢動。這種決策方式，讓整個黨像在政治地雷區裡閉著眼睛跳舞，哪天炸開根本不知道。事發後，身為黨主席的鄭麗文一句話沒說，像極了局外人。被指稱是「強推助理費除罪化」的李乾龍則緩頰，表示助理費問題是歷史共業，「有爭議大家拿出來談嘛，看怎麼修得更完美一點。」這次最讓基層助理訝異的是，黨團整個癱瘓不語，被外界批評是自肥、貪汙除罪化，如此嚴厲的指控，卻不見藍營黨團大聲駁斥，任由四方抨擊，助長不滿火苗。身為總召的傅崐萁更失能，要不要撤案？黨團是否支持？有沒有協調空間？助理權益如何回應？全都不知所云，這讓想替藍營辯護的名嘴也罵聲連連。助理是最了解制度漏洞的人，也是最容易承受政治風險的人。但這次修法前，沒諮詢、沒溝通、沒釐清責任，也沒評估影響。讓國民黨立委的助理「面面相覷」，是要支持還不支持？真的荒謬到極點了。這段時間藍營正準備在財劃法、國防特別預算等攸關在野力量的戰場上迎戰民進黨。結果呢？一句未經黨內確認的拜託、一份毫無事前溝通的提案、一個隨興而為的秘書長、一個毫無定見的黨主席，讓藍營在戰役未開打前，先自爆一顆威力巨大的政治地雷。民進黨根本不用攻擊，藍營就自己把自己打到趴。難怪有藍委助理說「熟悉的國民黨回來了」，真正的問題不是助理費，而是國民黨的「系統能力已亮紅燈」。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com