▲大隊長鄢志豪旋即向保三總隊申請支援緝毒犬，由綽號「可樂」緝毒犬上陣。(圖／高市刑大提供)

▲緝毒犬如同雷達精準定位一般，嗅到毒品味道隨即趴下並做挖掘狀，一開挖便發現毒品。(圖／高市刑大提供)

▲警方當場查扣大量大麻菸彈及鏟子1支。(圖／高市刑大提供)

高市警局刑警大隊緝毒專責隊偵六隊於日前接獲民眾檢舉，陳姓犯嫌從事販毒，利用吸毒者通訊軟體下單付款後，販毒集團即告知毒品埋藏之經緯度讓其自行去挖掘，以達成死轉手之目的，並增加吸毒者之類似挖寶之樂趣，員警面對偌大公園，於是申請保三緝毒犬幫忙，緝毒犬如同雷達精準定位一般， 辦案員警隨即挖出多量大麻菸彈。高市警局刑警大隊緝毒專責隊偵六隊在接獲報案後旋即聯合仁武分局共組專案小組，經多時蒐證事證明確後，隨即報請臺灣高雄地方檢察署偵辦。114年11月下旬時，高雄地檢署旋即指揮警方跟監陳嫌，待其返回轎車邊時，埋伏警力一擁而上當場逮捕，查扣大麻菸彈及鏟子1支，並查出陳姓於公園埋藏毒品等情事，全案移送陳姓犯嫌至高雄地方檢察署偵辦及建請羈押，並經高雄地方法院裁定羈押禁見。大隊長鄢志豪為達成挖掘之效率及精準，旋即向保三總隊申請支援緝毒犬，以增加挖掘之效率，隨即前往該公園執行挖掘，由綽號「可樂」緝毒犬上陣，緝毒犬如同雷達精準定位一般，嗅到毒品味道隨即趴下並做挖掘狀，一開挖便發現毒品，隨即重複該模式，感覺到緝毒犬也充滿著成就感地賣力聞嗅，現場氣氛如同中樂透一般，共計挖出多量大麻菸彈。高市警局114年1至11月底查扣各類大麻成品重量64.7公斤。該局將持續加強查緝製造、運輸及販賣等上游毒梟，積極蒐集毒品情資，強力掃盪栽種大麻案件，防堵大麻毒害國人健康。高市警局刑大隊大隊長鄢志豪呼籲，大麻為我國列管之第二級毒品，依毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。提醒社會大眾，尤其是初入社會之青年朋友，求職時勿因工酬略高於普通職業而甘冒風險致罹重罪。