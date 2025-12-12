LINE今（12）日宣布在聊天內加入一項實用功能，更新後能偵測可疑網站連結。LINE官方表示，因應近年詐騙連結、釣魚網站在通訊軟體中大量流竄，因此正式推出「偵測可疑網站」新功能，透過系統即時判斷與提醒，讓使用者在點擊聊天室中的網址前，多想一想，降低誤觸詐騙風險。
為降低誤入可疑網站，LINE表示，只要是iPhone或Android用戶，將LINE更新至15.20.0（含）以上版本，或直接更新到目前最新版本，即可使用「偵測可疑網站」功能。當功能開啟後，只要聊天室中出現被系統判定為可疑的網址，連結下方就會顯示「可疑網站警告」提示，提醒使用者提高警覺。
手動開啟設定路徑
雖然不代表帳號已被入侵，而是單純針對連結風險進行提醒，避免在無意間被引導至釣魚頁面或惡意網站。LINE也指出，未來會持續強化相關安全防護機制，並鼓勵用戶善用檢舉功能，讓整體防詐資料庫更完整。該功能預設為關閉，用戶需要手動開啟。
設定路徑：LINE > 主頁右上方「設定」（齒輪圖示）> 聊天 > 偵測可疑網站
官方強調別將「LINE簡訊認證碼」交給他人
LINE也同步提醒，因為詐騙手法不斷推陳出新，LINE團隊觀察到，這些詐騙最常見的套路，就是透過對話，或釣魚網頁，有些甚至會偽冒成LINE的網頁，來誘騙用戶填寫資料，其中務必要留意「LINE簡訊認證碼」， 因為LINE認證碼只有需要「移動帳號」時才需要輸入，只要用戶不慎交出LINE認證碼，此行為等於是把帳號送給詐騙份子，用戶的LINE帳號會立刻被盜走，然後歹徒就會冒用該身份去詐騙。
資料來源：LINE
我是廣告 請繼續往下閱讀
手動開啟設定路徑
雖然不代表帳號已被入侵，而是單純針對連結風險進行提醒，避免在無意間被引導至釣魚頁面或惡意網站。LINE也指出，未來會持續強化相關安全防護機制，並鼓勵用戶善用檢舉功能，讓整體防詐資料庫更完整。該功能預設為關閉，用戶需要手動開啟。
設定路徑：LINE > 主頁右上方「設定」（齒輪圖示）> 聊天 > 偵測可疑網站
官方強調別將「LINE簡訊認證碼」交給他人
LINE也同步提醒，因為詐騙手法不斷推陳出新，LINE團隊觀察到，這些詐騙最常見的套路，就是透過對話，或釣魚網頁，有些甚至會偽冒成LINE的網頁，來誘騙用戶填寫資料，其中務必要留意「LINE簡訊認證碼」， 因為LINE認證碼只有需要「移動帳號」時才需要輸入，只要用戶不慎交出LINE認證碼，此行為等於是把帳號送給詐騙份子，用戶的LINE帳號會立刻被盜走，然後歹徒就會冒用該身份去詐騙。
資料來源：LINE