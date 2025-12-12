我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一名楊姓男子誤信「種大麻抵債」遭警方逮到。（圖／翻攝照片）

近日，南投水里鄉一名楊姓男子因債務壓力過大，受債主誘騙以「種大麻抵債」，遭警方查獲大麻活株68株及相關證物。追查過程中，又逮捕2名共犯，並起獲改造手槍2枝、子彈12顆及多項毒品。南投地檢署將3人聲押獲准，依法將3人提起公訴。今年五月，警方接獲線報，一名楊姓男子因積欠4、500萬元債務、經濟壓力膨大，被債主慫恿「栽種大麻還債」，竟信以為真，在南投縣水里鄉的民宅內搭起栽種場，偷偷培植大麻，企圖用違法手段解決財務困境。經長時間蒐證，警方於6月30日突襲楊嫌住處，開門驚見現場宛如一座小型大麻溫室，當場查獲大麻活株68株、乾燥大麻葉，黑市值1400多萬元。持續追查上下游後，警方8月7日在台中市烏日區、南投縣集集鎮成功拘提林姓、陳姓兩名共犯，更在陳嫌住處查獲2枝改造手槍及12顆子彈。三人落網後，全案依《毒品危害防制條例》移送南投地檢署偵辦，經檢方複訊後聲請羈押獲法院裁准，檢方已依法提起公訴。