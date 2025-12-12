我是廣告 請繼續往下閱讀

2026地方大選提名開展，民進黨台南、高雄人選仍未定，根據《鋒燦傳媒》昨（11）日公布的最新民調，綠委陳亭妃若對戰藍委謝龍介，將以53.2％過半支持度輾壓對方的25.0％。若是綠委林俊憲對戰謝龍介，亦將以44.9％支持度超車對方的30.9％。另外，陳亭妃在中間選民的支持度也大幅領先謝龍介。根據《鋒燦傳媒》民調顯示，若國民黨推派謝龍介參選，。若國民黨推派陳以信參選，陳亭妃則以61.6％大幅領先陳以信的9.0％，林俊憲則以50.8％的過半支持度輾壓陳以信的13.9％。該民調也顯示，在不同年齡層的交叉分析中，陳亭妃支持度在各年齡層皆顯著勝過謝龍介；而林俊憲除了在30-39歲（38.3%）青年族群與謝龍介（35.4%）持平外，其支持度在其他年齡層也皆勝過謝龍介。至於在不同政黨傾向交叉分析方面，民進黨支持者在陳亭妃（79.2%）對決謝龍介（6.8%）情況下，其支持度相當程度明顯高於林俊憲（73.8%）對上謝龍介（11.8%），除了延續10月份民調觀察到陳亭妃出戰的「歸隊效應」外，林俊憲在泛綠選民的支持度下降5.2個百分點，相較陳亭妃微幅下降約3.6個百分點，或已初步觀察到「棄保效應」醞釀。，反觀林俊憲在中間選民的支持度（16.7%）落後謝龍介（26.4%）近10個百分點。此民調係委託循證民調有限公司執行，該民調採用家用電話訪問（以中華電信住宅電話簿為抽樣母體隨機抽樣），訪問時間為2025年12月8日至9日（共2日），調查對象為戶籍設在台南市且年滿20歲的台南市民，實際完成之有效樣本數為1207，在95％信心水準下，其抽樣誤差約為±2.82％，並依台南市政府民政局公布之最新人口統計資料針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。