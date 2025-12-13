不少人買手搖都會加珍珠，就有民眾到全聯購買波霸粉圓回家挑戰自己煮，沒想到煮了4次都煮不熟，感覺鍋子都要煮壞了！也釣出內行人解答，粉圓是要靠「悶熟」的，悶出來的珍珠才會軟Q好吃！
粉圓久煮不熟 內行揭關鍵是「悶」
原PO在Threads發文表示，自己到全聯買了紅心波霸粉圓回家煮，但是煮了4次還是沒有熟，讓她崩潰表示，「感覺鍋子都要煮壞了」，只見原PO鍋子裡都是黑黑黏黏的液體，而且粉圓中間還是沒有熟。
對此，有內行人出面解答，要等水大滾的時候再下珍珠粉圓，攪拌到珍珠浮起來，之後轉中小火、蓋上鍋蓋，每5分鐘打開來攪拌1次，總共要煮25分鐘，時間到了之後直接關火，悶35分鐘即可，切記時間到才能把鍋蓋掀開，一定要用「悶」的方式，粉圓中間的心才會熟透。
煮前建議秤重 調味方法大公開
內行人也建議，煮珍珠的時候一定要秤重，100公克的珍珠就要用1000ml的水，粉圓和水的比例是1比10，而且水一定要大滾再下珍珠，煮的過程火不能太小，太小的話珍珠會沉到鍋底，容易黏在鍋底燒焦，除非使用的是不沾鍋才不會黏。
內行指出，要煮透的話悶很重要，悶35分鐘的珍珠是Q的，喜歡軟一點的可以悶久一點，珍珠煮好後上面會有黏液，可以用水稍微洗一洗，一邊水沖一邊攪拌到珍珠冷卻，這樣珍珠吃起來也會比較Q，如果要調甜味的話，可以把二砂糖加熱水溶化，倒進煮好的珍珠中，再擠1到2圈蜂蜜攪拌均勻，蜂蜜可以讓珍珠變得更滑順，喜歡黑糖風味也能使用黑糖，最後等待1小時入味就完成了。
許多人看到紛紛表示，「天啊！原來珍珠要煮這麼久」、「想起了上一份工作的煮珍珠時光...每次交接聽到珍珠快沒了都很緊張，不知道能不能銜接上賣的速度」、「熟悉的飲料店煮法」、「大神」、「算了，還是出門買吧」。
內行珍珠粉圓煮法
1、先將粉圓秤重，1公克的粉圓要準備10ml的水，把水煮到大滾再下粉圓，攪拌到粉圓浮起。
2、轉中小火、蓋上鍋蓋，每5分鐘打開來攪拌1次，總共煮25分鐘。
3、時間到了之後直接關火，悶35分鐘粉圓就煮熟了，如果想吃軟一點的粉圓，就悶久一點。
4、想調味可先把煮好的粉圓沖水，邊沖水邊攪拌，直到粉圓冷卻，把二砂糖加進熱水中溶化，倒入洗好的粉圓中，擠1到2圈蜂蜜攪拌均勻，靜置1小時等它入味就完成了。
資料來源：Threads
