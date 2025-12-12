我是廣告 請繼續往下閱讀

社群媒體Threads上昨（11）日流傳一段虐狗影片，一隻年約15歲的柯基犬遭疑似情緒失控的男飼主連番怒罵，甚至放話要將牠安樂死。過程中，飼主還拿捲筒衛生紙、鞋子丟向狗狗，並疑似用拖把柄作勢毆打，導致柯基縮在角落、跌坐在地，畫面令人心疼。對此，台北市議員柳采葳今表示，已介入動物救援，絕對會請動保處儘速嚴加懲處。針對社群上流傳的虐狗案，柳采葳今指出，15歲的柯基狗狗被虐案，她在通報請求救援後發現，被打的柯基犬已由飼主友人昨日晚間先帶離，並安置於寵物旅館，目前犬隻安全。柳采葳表示，動保處今將派動保員至寵物旅館帶回柯基犬緊急安置，並送醫檢查傷勢。後續動保處也會連繫飼主詹先生陳述意見，恐依違反《動物保護法》虐待傷害犬隻查處。柳采葳說，她絕對會請動保處儘速嚴加懲處，並且未來更積極的處理動物救援。針對同一案件，民進黨立委郭昱晴也表示，一早已提報台北市動保處，台北市動保處也即刻回應該案已開案調查，狗狗目前由其行為人前同居友人先行帶離，至寵物旅館進行安置（前同居友人亦認為詹姓行為人情緒不穩），動保處會接續前往將狗狗送醫檢查。在Threads上，台北市議員陳宥丞亦留下聯絡電話表示，已請台北市動保處立刻查明影片內容真偽，並對案件調查及救援動物，也請大家提供更多資料，減少查證時間，例如發生可能的地點和其他資訊，動保處將對於虐待動物絕不寬容。