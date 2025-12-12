我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東縣動物防疫所在本（12）月1日，接獲通報發現死亡鼬獾，並在4日檢驗出狂犬病陽性鼬獾案例，是屏東今年第六例，屏東縣動物防疫所與春日鄉公所及枋寮鄉公所聯繫配合，將在12月15日(週一)上午09:30至11:30於春日鄉春日村集會所，及當日下午13:30至15:00於枋寮鄉老人文康活動中心，免費施打犬貓狂犬病疫苗，請春日鄉、枋寮鄉及周邊鄉鎮民眾務必把握機會，攜帶家中犬貓前往補強施打狂犬病疫苗。屏東縣春日鄉春日村於日前檢驗出狂犬病陽性鼬獾案例，也是屏東今年第六例，動物防疫所指出，狂犬病是人畜共通傳染病，發病後死亡率達100%，動防所呼籲民眾共同遵守「二不一要」原則：不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗，共同預防狂犬病，才能守護好家人和毛孩的健康安全。此次除春日鄉周邊區域緊急加場在12月15日(週一)上午09:30至11:30於春日鄉春日村集會所，及當日下午13:30至15:00於枋寮鄉老人文康活動中心，免費施打犬貓狂犬病疫苗之外，其他高風險鄉鎮下半年第二輪巡迴注射活動即將結束，詳細場次資訊可於「屏東縣動物防疫所官網-狂犬病專區」查詢，請今年尚未替家中毛孩施打狂犬病疫苗的民眾，把握機會多加利用。