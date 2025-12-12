我是廣告 請繼續往下閱讀

社群媒體Threads上昨（11）日流傳一段虐狗影片，一隻年約15歲的柯基犬遭疑似情緒失控的男飼主連番怒罵，甚至放話要將牠安樂死。過程中，飼主還拿捲筒衛生紙、鞋子丟向狗狗，並疑似用拖把柄作勢毆打，導致柯基縮在角落、跌坐在地，畫面令人心疼。對此，已有多位台北市議員和立委介入，台北市動保處也已接獲通報，並於今日指出，動保處將派員接手將狗狗送到動物醫院檢查傷勢，後續依法處理。該虐狗影片在社群上瘋傳後，動保處動物救援代理隊長陳瑞濱今說明，本案於12月12日清晨接獲檢舉，掌握該被打柯基犬已由飼主友人11日晚間先帶離，並安置於寵物旅館。目前犬隻安全。12日上午派動保員至寵物旅館帶回柯基犬，緊急安置並送醫檢查傷勢。陳瑞濱說，後續將連繫詹先生陳述意見後，查看狗狗是否有受傷，依違反《動物保護法》虐待傷害犬隻查處。動保處會以從重、從速處理。陳瑞濱野表示，初步檢查該狗狗的動物登記證發現牠已15歲，但至於是否失智等，還要再帶狗狗到動物醫院檢查。目前狗狗在寵物旅館安置，動保處正與業者溝通，隨後會帶狗狗去驗傷，並要求飼主詹姓先生陳述意見，查看狗狗是否有遭虐待情形，若不適合飼養，就會安排安置。針對此案，台北市議員柳采葳也義憤填膺，於Threads上留言要眾網友們放心，她更指出，狗已安置，目前是安全的，動保處也會將其送醫檢查傷勢，並查處飼主。柳采葳說，她絕對會請動保處儘速嚴加懲處，並且未來更積極地處理動物救援工作。