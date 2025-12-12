我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「超狗」氪普托在《超人》十分搶鏡。看起來可愛卻沒有太好的脾氣，即將在《超少女》再度登場。（圖／摘自IMDb）

女星米莉愛考克飾演的超少女卡拉，與一位謎樣少女穿梭在宛如異世界的外星廢土中， 聯手向死敵復仇，她展現超狂能力，遭敵人環伺的危急時刻， 竟手拿超長武器甩出360度的大範圍展開攻擊，瞬間橫掃敵營、逆轉戰局。



除了戰力很殺，超少女也幽默調侃堂弟，稱他「總是只看每個人善良的一面」，自己則會「看見真相」。預告中也意外揭露關於超人故鄉氪星的祕密： 原來氪星竟在短短一天之內就遭到消滅，導致超人來到地球， 而超少女則踏上一段驚險刺激又危機四伏的宇宙冒險。



▲《超少女》將是明年6月的話題大片，前導海報設計引起粉絲的熱烈討論。（圖／華納兄弟提供） 傑森摩莫亞換角色回DC Netflix併購華納暫不影響《超少女》



DC超級英雄影視宇宙重啟後，原先的演員並沒有全部退場，傑森摩莫亞就在《超少女》登場，只是角色不再是水行俠，變成了暴狼，從初登場時的反派，逐漸變成後來的反英雄，電影版中如何塑造，也引起粉絲好奇。



而Netflix早先聲明會讓華納的電影在戲院中先上映，各方憂慮戲院與串流之間的檔期差距越來越縮短、怕未來電影只在戲院放映一個月就上串流，在Netflix併購華納還未正式獲得政府通過之前，應該還會有很多變數，《超少女》也許不至於受到影響，仍被看好將成為明年夏天的重量級大片。







Netflix與派拉蒙併購華納兄弟探索的戰爭還在激烈開打，隸屬於旗下的DC超級英雄影視宇宙會不會又有大變動，受到不少粉絲的關心。而早在今夏《超人》片中已經以彩蛋之姿登場的超人堂姐、個人掛帥電影《超少女》，仍如原定計劃宣告明年6月在台灣及世界各地戲院上映，超搶鏡頭的超狗「氪普托」也會再度出現，賣座有機會繼《超人》後再度高飛。