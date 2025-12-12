被全聯併購後的「大全聯」開進桃園青埔特區，強調不只是量販、定位為「社區型百貨」。細數青埔周邊包含既有的華泰名品城、大江購物中心，和未來誠品與國泰站前廣場等，將有高達 15 座商場，引發網友擔憂：「青埔人口只有 5 萬人，真的撐得住嗎？」對此，內行人直言，青埔商場並非僅靠在地人支撐，真正的主力其實是「外地遊客」與「雙北新竹移入客」這兩大族群。
人口僅佔桃園 2% 網列 15 座商場名單
近日有網友在 PTT 發文，引述全聯分析青埔人口具備「高潛力、高學歷、高所得」三大特徵。但他疑惑，即便有三高優勢，青埔常住人口僅約 5 萬人，只佔桃園總人口 2%，「到底是如何撐起這麼多商場的？」他更詳細列出青埔周邊已營運及規劃中的商場清單：
外地客＋移入族群 雙北新竹來買單
貼文一出立刻引起熱議，許多熟悉當地的網友點出關鍵，青埔挾高鐵與機場捷運優勢，主要客源其實是來自「外地遊客」與「雙北、新竹移入族群」。
網友分析：「平日靠華泰名品城吸觀光客，假日則是雙北家庭的放電場所」、「住林口、新竹的人，開車 20 分鐘就到，好停車又好買」、「你看假日的華泰和置地廣場，滿滿都是台北和新竹人回來幫忙撐」。
專家看好：北北桃竹娛樂中心成形
針對網友觀察，房市專家也持相同看法。信義房屋桃二區協理許玲綾先前分析指出，大型百貨進駐代表在地消費力足且有增加潛力，可預見青埔未來有機會吸引外縣市，成為「北北桃竹消費娛樂中心」；相應而生的就業機會，也將推升居住需求，使青埔房市增加許多在地就業的客群。
信義房屋青埔A18店長李道汶則從一線經驗觀察發現，青埔購屋族群近期還多了不少經常出國的「空中飛人」。李道汶說明，這類客群多來自南部，因出入境需求常往返桃園機場；過去覺得青埔機能不佳，但觀察近兩年便利度大躍進，加上幾大開發案話題，進而轉向青埔購屋，作為往返國門期間暫時休息的第二住所，成為近期在地購屋的新勢力。
資料來源：PTT 、信義房屋
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
近日有網友在 PTT 發文，引述全聯分析青埔人口具備「高潛力、高學歷、高所得」三大特徵。但他疑惑，即便有三高優勢，青埔常住人口僅約 5 萬人，只佔桃園總人口 2%，「到底是如何撐起這麼多商場的？」他更詳細列出青埔周邊已營運及規劃中的商場清單：
- 華泰名品城 1-3 期
- Global Mall A19
- 大江購物中心
- 置地廣場一期
- Kiri 文創產業園區
- 大全聯（含 25 個櫃位）
- 昕境廣場（預計 N 間）
- 青昇廣場（預計 7 間）
- 青埔國中美食廣場（預計 20 間）
- 青商路美食廣場（預計 N 間）
- 置地廣場二期（預計 2027 完工）
- 誠品獨棟大店（預計 2028 完工）
- 國泰站前廣場一期（預計 2031 完工）
- 國泰站前廣場二期（預計 2033 完工）
- 亞矽創基地商場（招標中）
貼文一出立刻引起熱議，許多熟悉當地的網友點出關鍵，青埔挾高鐵與機場捷運優勢，主要客源其實是來自「外地遊客」與「雙北、新竹移入族群」。
網友分析：「平日靠華泰名品城吸觀光客，假日則是雙北家庭的放電場所」、「住林口、新竹的人，開車 20 分鐘就到，好停車又好買」、「你看假日的華泰和置地廣場，滿滿都是台北和新竹人回來幫忙撐」。
針對網友觀察，房市專家也持相同看法。信義房屋桃二區協理許玲綾先前分析指出，大型百貨進駐代表在地消費力足且有增加潛力，可預見青埔未來有機會吸引外縣市，成為「北北桃竹消費娛樂中心」；相應而生的就業機會，也將推升居住需求，使青埔房市增加許多在地就業的客群。
信義房屋青埔A18店長李道汶則從一線經驗觀察發現，青埔購屋族群近期還多了不少經常出國的「空中飛人」。李道汶說明，這類客群多來自南部，因出入境需求常往返桃園機場；過去覺得青埔機能不佳，但觀察近兩年便利度大躍進，加上幾大開發案話題，進而轉向青埔購屋，作為往返國門期間暫時休息的第二住所，成為近期在地購屋的新勢力。
資料來源：PTT 、信義房屋
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。