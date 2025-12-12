小心！一個動作恐讓存款、帳號瞬間全沒。LINE官方今（12）日急發示警，公開市面最猖獗的「5大詐騙新招」，強調一旦帳號被盜往往「救不回」。其中利用「免費抽遊戲幣」及「假冒超商（賣貨便）寄送」騙取認證碼最為常見，許多人因誤信「免費的最貴」而上當。為了守護您的荷包，看到以下5種連結千萬別點！
LINE表示，用戶只要交出「LINE簡訊認證碼」，帳號就可能在幾秒內遭全面接管。LINE指出，這些詐騙話術包裝五花八門，從免費遊戲幣、二手交易、打工機會到假徵才廣告都有，但核心目的完全一致，就是誘騙用戶主動提供認證碼，一旦得手，帳號、好友名單與聊天紀錄恐同步淪陷。
常見LINE帳號被盜第一名：抽免費遊戲幣
根據LINE統計，最常見的帳號盜用手法第一名就是「免費抽遊戲幣」。詐騙集團常以蛋仔派對蛋幣、傳說對決貝殼幣等熱門遊戲為誘因，在社群平台結識用戶後，誘導加入未經驗證的假官方帳號，再以登記獎勵為由，要求提供手機號碼與LINE簡訊認證碼。LINE強調，官方活動絕不會索取用戶的認證碼，看到相關要求幾乎可直接判定為詐騙。
常見LINE帳號被盜第二名：社團免費送物
排名第二的手法，則是假冒超商寄送流程。詐騙集團常在Facebook社團張貼免費贈送物品資訊，聲稱可透過7-11賣貨便或全家好賣+寄送，並要求用戶前往仿冒的物流頁面填寫資料，實際上卻是騙取電話號碼與LINE認證碼。
常見LINE帳號被盜第三、四名：假打工、徵才
第三名與第四名則與打工、徵才有關，包含家庭代工、假徵才廣告，甚至在頁面放置QR Code，引導用戶掃碼進入釣魚網站填寫LINE帳號資訊。LINE提醒，真正的徵才與打工，不可能要求提供LINE簡訊認證碼。
常見LINE帳號被盜第五名：高價收購LINE認證碼
第五名則是最赤裸的詐騙形式，直接「高價收購LINE認證碼」，LINE指出，只要將認證碼轉交他人，帳號幾乎是立即被盜，後續可能被用來詐騙親友，甚至涉及法律風險。LINE再次強調，簡訊認證碼等同帳號鑰匙，任何情況都不應提供給他人，並建議用戶開啟相關安全設定、提高警覺，避免因一時貪圖好康而付出更高代價。
資料來源：LINE
